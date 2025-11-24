AIT副處長：樂見台美許多創紀錄投資 持續深化貿易

（中央社記者楊堯茹台北24日電）美國各州政府辦事處協會今晚舉辦感恩之夜，外交部長林佳龍肯定台美經貿互動更加密切與多元。美國在台協會副處長梁凱雯則強調，2025年是台美商業關係精彩的一年，樂見許多創紀錄的投資，清楚呈現台美活絡夥伴關係。

感恩節前夕，外交部與「美國各州政府辦事處協會」（American State Offices Association,，ASOA）晚間合辦「感恩之夜」酒會，外交部長林佳龍、美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang）、ASOA會長嚴樹芬等人與會。

外交部長林佳龍致詞時表示，去年迎來紐約州、密西根州、紐澤西州、德州及印第安納州等5個州在台設處，奧克拉荷馬州、田納西州及愛荷華州也在今年宣布來台設處，目前共有25州及關島在台灣設立共26個辦事處，其中超過一半是在過去3年內設立或重新設立，顯見台灣與美國的經貿關係更加密切。

林佳龍指出，台美持續深化經貿合作，2024年美國是台灣第二大貿易夥伴，台灣則是美國第七大貿易夥伴，台灣對美國的投資金額超過台灣整體對外投資金額的4成，美國已成為台灣最大的投資對象。

林佳龍提到，近年台美經貿互動也越來越多元，例如「美國館」今年於台北國際旅展盛大展出。台灣的農產品貿易友好訪問團赴美國各農業州，並簽訂4年100億美元美國農牧產品採購意向書，深化台美糧食安全夥伴關係。

梁凱雯致詞時則說，2025年是台美商業關係精彩的一年，樂見許多創紀錄的投資，也有超過20個州率團來台探索商機，另在包括亞洲生技大會、半導體展、台北國際航太暨國防工業展覽會等，都清楚呈現台美活絡夥伴關係，而ASOA在其中扮演重要橋梁角色。

梁凱雯說，AIT完全支持台灣在美國設立科學與科技園區，這有助台灣供應商進入美國市場，並強化台灣在全球供應鏈的重要角色。

展望未來，梁凱雯說，AIT將持續建立此能量，並與台灣各界共同深化貿易、投資以及台美的繁榮。

行政院副院長鄭麗君日前曾在台美第5輪實體磋商結束後表示，已經向美方提出有別於日韓的「台灣模式」，將以企業自主規畫，搭配政府金融信保，透過台美「G-to-G」（政府對政府）模式合作，共同開發產業聚落。外界解讀是協助美國打造「類科學園區」。（編輯：謝佳珍）1141124