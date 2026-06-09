AIT助攻 美商指防弊不作為更危險

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國在台協會（AIT）5月27日慶祝美國建國250周年，並展示數款美製無人機。（本報資料照片）

川普政府正積極推動「無人機主導計畫」，並將其列為國防的總統優先要務。美國在台協會（AIT）日前邀請多家美商代表座談，盼透過台美無人機和高科技產業合作，提升台灣全社會防衛韌性。與會美商代表一致肯定，台灣業者在光學、晶片、精密機械上擁有更多技術合作及共組全球供應鏈的可能性，特別是無人載具。

AIT上月底邀請多家無人機相關產業的美商舉行座談會，美商代表多對協助台灣企業發展無人載具及高科技產業在台合作生產，抱持高度信心與熱誠，認為在美國幫助下，台灣廠商能夠跨足全供應鏈，特別是建立無人載具的全球供應鏈，也有助於達到全社會防衛韌性。

廣告 廣告

美商Anduril台灣負責人張良治表示，台灣在光學、小型發動機、晶片、精密機械等都是強項，特別是對於發展無人機產業方面，他認為「新的（不對稱武器）系統不代表要取代舊的（傳統重型裝備）」，兩者可以並行，做為輔助。

針對與台灣國防產業的合作，多莫戰術通訊公司印太發展部副總裁葛沛迪表示，公司力拚在地化發展，也請AIT及中科院推薦合適的台灣廠商，目前已拜訪5家台灣廠商提出合作需求，目標是2027年春季實現無線電直接在台生產。他也強調，該公司所生產的無線電晶片，幾乎都來自台灣。

美商共同認為，台灣有很多民間的力量，不單只是為了獲取軍方、海巡的訂單市場，滿足國內需求而已，而是能在與美商的合作下，提升防衛科技，再跨足全球供應鏈及市場。針對在野黨強調無人機預算若放入特別預算，較容易出現弊端，他們認為，「不能因為擔心民間的風險就什麼都不做，不作為的風險才更大」。