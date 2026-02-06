AIT半個月內三顧茅「盧」！廖偉翔：賴清德最怕的事發生了

AIT處長谷立言半個月內三度造訪台中引發關注，台中市長盧秀燕說，台中與美國長期保持良好且密切的互動，核心目標在於「把餅做大」。對此，國民黨立委廖偉翔表示，總統賴清德最害怕的事情終究發生了。

盧秀燕致贈谷立言中台灣燈會「姆明」小提燈。（圖／翻攝台中市府官網）

廖偉翔今天表示，前總統蔡英文留給賴清德最大的政治資產就是對美關係互動良好，在蔡英文執政的時間，國民黨在對外關係上相對難以突破。反觀賴清德主導的大罷免，一開始對外國大使都說可以罷免6至7席，翻轉國會結構，最後卻以32比0作收，完全不是賴清德講的那回事。

廖偉翔指出，包含美國在內的各國，意識到賴清德不如蔡英文，賴清德對國內民情的掌握低落，釋放錯誤訊息讓外國誤判情勢，外國只能自立自強，補足與國民黨、民眾黨的互動，賴清德輸掉了蔡英文苦心經營的對美關係。

國民黨立委廖偉翔。（圖／中天新聞）

廖偉翔說，今年1月以來，半個月的時間，AIT已經拜訪盧秀燕三次，今天也透過立法院副院長江啟臣連結台中的產業，要與美國共同佈局「AI機器人產業」，可以預見的未來，AI機器人會改變人類的生活，而台中能夠改變AI機器人產業。

廖偉翔認為，政治上盧秀燕有足夠的份量，經濟上台中坐擁大肚山精密機械產業，是發展AI機器人的基礎，政治與經濟的雙重因素，可見台中與盧秀燕扮演關鍵角色。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

廖偉翔質疑，行政院主導的AI機器人計畫，四年100億的科技預算，忽視中部的既有產業基礎，硬是要在南部另起爐灶，我也要呼籲賴清德不應該捨近求遠，應該增加中部AI產業的投資，台中最有本錢再造「護國群山」，為台灣造山，守護台灣。

