AIT半月內3度會晤盧秀燕 廖偉翔：賴清德最怕的事終究發生了

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

AIT近期頻繁與台中市互動一事，引發政壇關注。針對美方動向，立委廖偉翔今（6）日批評，總統賴清德處理對美關係與國內政治情勢失當，並指出美方已補強與在野陣營互動。

廖偉翔於臉書專文寫道：「半個月的時間，美國3度來訪台中，3顧茅『盧』。」他說賴清德最害怕的事情終究發生了，前總統蔡英文留給賴清德最大的政治資產就是「對美關係互動良好」，在蔡英文執政的時間，國民黨在對外關係上相對難以突破。

提到賴清德主導的大罷免結果，廖偉翔分析，包含美國在內，意識到賴清德不如蔡英文，賴清德對國內民情的掌握低落，釋放錯誤訊息讓外國誤判情勢，外國只能自立自強，補足與國民黨、民眾黨的互動，賴清德輸掉了蔡英文苦心經營的對美關係。

廖偉翔表示，今年1月以來，半個月的時間內，AIT已拜訪盧秀燕3次，今天也透過立法院副院長江啟臣連結台中的產業，台美共同佈局「AI機器人產業」，可以預見未來AI機器人會改變人類的生活，而台中能夠改變AI機器人產業。

廖偉翔指出，政治上盧秀燕有足夠份量，經濟上台中坐擁大肚山精密機械產業，是發展AI機器人的基礎，具有政治與經濟的雙重因素，可見台中與盧秀燕扮演關鍵角色。

廖偉翔並強調，行政院主導的AI機器人計畫，4年100億的科技預算，卻忽視中部既有產業基礎，硬要在南部另起爐灶。他呼籲賴清德，不該捨近求遠，應增加中部AI產業投資，台中最有本錢再造「護國群山」，為台灣造山，守護台灣。

