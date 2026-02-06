AIT半月訪盧秀燕3次 廖偉翔：賴清德最害怕的事終究發生了

中部AI機器人產發發展交流座談，台中市長盧秀燕說，台中市最適合發展AI。（圖：寇世菁攝）

美國在台協會（AIT）處長谷立言近期三度拜會台中市長盧秀燕。國民黨立委廖偉翔表示，谷立言半個月內三顧茅「盧」，可見台中與盧秀燕扮演關鍵角色，賴清德總統最害怕的事情終究發生了。(請聽AI報導)

廖偉翔指出，前總統蔡英文留給賴清德最大的政治資產就是對美關係互動良好，國民黨在對外關係上相對難以突破，如今賴清德主導的大罷免一開始對外國大使都說可以罷免6到7席，翻轉國會結構，最後卻以32比0作收，完全不是賴清德講的那回事。

廣告 廣告

廖偉翔提到，包含美國在內，意識到賴清德不如蔡英文，賴清德對國內民情的掌握低落，釋放錯誤訊息讓外國誤判情勢，外國只能自立自強，補足與國民黨、民眾黨的互動，賴清德輸掉了蔡英文苦心經營的對美關係。

廖偉翔強調，今年1月以來，半個月的時間，美國在台協會已經拜訪盧秀燕三次，顯示政治上盧秀燕有足夠的份量，經濟上台中坐擁大肚山精密機械產業，是發展AI機器人的基礎，政治與經濟的雙重因素，可見台中與盧秀燕扮演關鍵角色。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。