AIT和國防部雙雙打臉黃國昌！學者：民眾黨一個國防相關專業人才都沒有

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌結束訪美行程返台後，14日召開記者會再度表態反對行政院提出的8年1.25兆元國防特別預算，甚至喊出要自提國防特別預算，還聲稱特別預算內對美5項軍購約3500億元左右，。立刻被國防部打臉，AIT也隨即發聲明重申對1.25兆國防特別預算立場。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授、國際研究與當代語言學系系主任葉耀元認為，一般來說，AIT很少會公開打臉國外的政黨，除非這個政黨不要臉的「死的說成活的，活的說成死的」。

國防部表示，1.25兆元經費中，有約3000多億元為國內產製，其餘為對外採購。此外，除了美方已經公布的「M109A7自走砲」等5項外，還有4項軍購案仍在審查作業中。

AI處長谷立言去年（2025）11月26日表態，對總統賴清德提出的8年期新台幣1.25兆元國防特別預算表示歡迎。AIT指出，該立場已在官方社群媒體明確說明，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，以強化整體嚇阻力，這項立場符合《台灣關係法》，也延續歷屆美國政府長期以來的承諾。

葉耀元提到，不是美國政府說謊就是黃國昌唬爛他在美國開會的訊息。你覺得是對台立場一致的美國國務院，還是不知道自己在說什麼鬼的黃國昌在說白賊話呢？

葉耀元直指，民眾黨裡面「一個國防相關專業人才都沒有」，你們甚至也沒有中央政府的資歷，更別提對國防部通盤的理解。請問在這種狀況之下，你們要提出自己的「國防特別預算草案」是要演給誰看？

葉耀元強調，一般來說，AIT很少會公開打臉國外的政黨，除非這個政黨不要臉的「死的說成活的，活的說成死的」這麼誇張，畢竟美國本來就沒有要干涉其他國家的民主內部競爭。所以AIT要「特地」的公開發言，其必然是因為黃國昌跟民眾黨「太誇張了」。我是覺得，要騙騙自己的支持者就算了，但不要丟臉丟到全世界去好嗎？

