AIT喊話沒用 藍白「55：48」第8度封殺國防特別條例

立法院會23日表決議事日程草案，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案第8度遭藍白封殺。（擷取自國會頻道）

立法院會今（23）天表決議事日程草案，民進黨立院黨團提案將新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案增列至報告事項中，但提案遭藍白以55票比48票否決，也因此無法付委審查，而這也是國防特別條例送立法院審查以來，第8度遭封殺。

行政院會去年11月27日通過國防特別條例草案，並送立法院審議，藍白在同年12月2日立法院程序委員會首度封殺。

程委會20日將本次院會議事日程草案提交院會處理，民進黨團提案在報告事項中增列國防特別條例、政院版《財政收支劃分法》及《社會秩序維護法》部分條文修正草案等案，經表決，藍白以55票比48票否決綠黨團提案；隨後通過藍白「僅限列36案議案」的提案，由於其中未包含國防特別條例，形同封殺。

此外，民進黨團也提案處理遭民眾黨立院黨團復議的115年度中央政府總預算案，以及將民眾黨主席黃國昌送交紀律委員會等，但相關提案遭藍白兩黨團否決。

