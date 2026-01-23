AIT喊話「自由不免費」！賴清德親上火線求預算 蔡正元曝「唯一解方」

今（115）年度中央政府總預算案，其中國防預算高達9495億元，創下史上新高，占GDP的3.32%，若再加上1.25兆的軍購特別預算，金額十分驚人。對此，前立委蔡正元直言，避免戰爭的唯一策略，是解決戰爭爆發的政治原因，不是買多少軍火。

前立委蔡正元。（資料照／中天新聞）

蔡正元今（23）日在臉書發文，台灣有一個小澤倫斯基，以為不斷的買軍火，就可以提高俄羅斯進攻的成本。小澤倫斯基沒有想到，越多的軍火迎來的不是勝利與和平，而是更多的廢墟。小澤倫斯基想不通一個道理，避免戰爭的唯一策略，是解決戰爭爆發的政治原因，不是買多少軍火。

蔡正元表示，軍火有助於避免戰爭，只有在雙方規模差不多才有用，但是2022年，俄羅斯GDP規模1.7兆美元，烏克蘭GDP規模只有2000億美元，俄羅斯是烏克蘭的8.5倍，這個倍數注定不管北約援烏多少錢，澤倫斯基買再多的軍火，烏克蘭都必定變成戰敗的廢墟。

蔡正元指出，1980年中國大陸GDP規模是1911億美元，台灣GDP規模是423億美元，中國大陸是台灣的4.5倍，當年台灣就得放棄已經控制了30年的台灣海峽；2025年，中國大陸GDP規模達20.2兆美元，台灣GDP規模只有8850億美元，中國大陸是台灣的22.8倍。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

蔡正元強調，不論台灣花多少％的GDP買軍火都沒用，既無法提高中國大陸進攻台灣的成本，也無法驅離繞行台灣島的軍機和軍艦，更別夢想台灣能打贏海峽戰爭，戰爭下的台灣注定是一團廢墟。

蔡正元諷刺地說，「小澤倫斯基」剩下的白日夢，只有幻想渡海登陸的戰爭有多麼困難，美軍和日軍能有多厲害的援助，而從來不去思考如何處理爆發戰爭的政治原因。

烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／AP）

最後蔡正元重申，「小澤倫斯基」買再多軍火都沒有用，因爲搞這種沒有用的武裝台獨還能混的原因只有一個，那就是坐在北京城的人是漢文帝，如果那個人是漢武帝，小澤倫斯基早就沒命了。

行政院提出1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」因在野杯葛，至今無法付委審查，美國在台協會處長谷立言22日喊話「自由不是免費的」，強調美國能幫多少取決於他們願意為幫助自己付出多少努力。對此，總統賴清德今日喊話在野黨，不要再擋國防特別預算，請盡速審議完畢支持國軍。

