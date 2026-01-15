AIT喊這11字疑打臉黃國昌！網秒懂喊：這招真的不錯

政治中心／綜合報導



民眾黨主席黃國昌日前結束訪美行程後，在記者會上質疑賴政府所提1.25兆國防特別預算當中，5項軍購案僅占3000億左右，其餘項目不涉及軍事採購，因此更堅定要反對該條例，甚至打算將自提版本。對此，美國在台協會（AIT）今（15）日發文，強調保護關鍵基礎設施與資料，比以往任何時候都更加重要，包括醫療、能源、製造與金融業等過去「不被視為國防相關的領域」，此話被認為是在打臉黃國昌，網友們也紛紛在留言標記黃國昌，開酸「台灣有一些傻瓜覺得國防只和軍購有關，不好意思」。





AIT喊「這11字」疑打臉黃國昌！網秒懂喊「這招真的不錯」：某咆哮哥需要拉正

民眾黨主席黃國昌質疑軍購預算。（圖／民視新聞）





AIT發文疑「隔空打臉」黃國昌？強調能源金融皆屬國防防護



美國在台協會今（15）日透過臉書發文，引述AIT代理處長梁凱雯14日發言，表示隨著數位威脅持續增加與演變，保護關鍵基礎設施與資料，比以往任何時候都更加重要，包括醫療、能源、製造與金融業等過去「不被視為國防相關的領域」，強調美國透過技術合作、能力建設以及公私部門夥伴關係，支持台灣強化資安防護能力。

美國在台協會發文，強調保護關鍵基礎設施與資料，比以往任何時候都更加重要，包括醫療、能源、製造與金融業等過去「不被視為國防相關的領域」。（圖／翻攝自臉書粉專《美國在台協會 AIT》）





網友朝聖「標記黃國昌」 連醫師都酸：美方受不了造謠了





文章出爐後，網友們看到文章內的「不被視為國防相關的領域」，立刻聯想到民眾黨主席黃國昌質疑軍購預算，對美軍購僅需3000億元一事，認為就是在打臉黃國昌，紛紛留言標註他的帳號，開酸「你們需要再拉正某咆哮哥了」、「台灣有一些傻瓜覺得國防只和軍購有關，不好意思」、「那我知道你的意思了，感謝」、「這招真的不錯」、「無視那個黃某人就對了」、「處理一下藍白造謠吧」；值得一提的是，網紅胸腔外科醫師杜承哲也留言酸「我大概知道意思，就是你們已經受不了國昌和中共的網軍了」。

網友們紛紛留言標註黃國昌帳號開酸。（圖／翻攝自臉書粉專《美國在台協會 AIT》）





綠營發言人反擊：國防部早已簡報項目 批藍白六度阻擋審查

另外，針對黃國昌聲稱，民眾是透過美國國務院聲明，才得知約3000億軍購項目的說法，民進黨發言人吳崢反駁，表示國防部早在去年11月底即已對外簡報，清楚說明特別預算籌購項目，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道與反裝甲飛彈、無人載具及反制系統、作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統，以及台美共同研發與採購裝備，並提出打造「空中重層攔截網」等7大目標。

民進黨發言人吳崢反駁黃國昌說法。（圖／民視新聞網）





對於黃國昌質疑，軍售細目尚未通知、卻已有軍火商準備來台爭取預算，吳崢指出，行政院已於11月27日通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，並送交立法院審議；但國民黨與民眾黨已6度阻擋相關程序，至今連條例都不願交付委員會審查，更遑論討論軍售細節。









