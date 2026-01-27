AIT執行理事藍鶯訪台中 盧秀燕以美食會友

美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯，24日訪問台中，市長盧秀燕以美食會友。（圖：中市府提供）

美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯(Ingrid D. Larson)拜訪台中市，市長盧秀燕親自接待，雙方就經貿合作、產業發展、美食觀光文化等多項議題交換意見，氣氛熱絡，期盼在現有良好基礎上，持續促進台中與美國的合作夥伴關係。

台中市府表示，中台灣是精密工業重要聚落，台中更擁有全球重要的半導體、自行車、精密製造、航太、光學等九大產業聚落，有許多領先世界的隱形冠軍；除此之外，台積電在台中的各項上下游產業供應鏈也完整而繁茂，在美國人才與製造業交流投資中具深厚潛力。

同時，台中也是珍珠奶茶的發源地，市長盧秀燕24日以美食會友，與美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯(Ingrid D. Larson)等人，一同品嚐並介紹聞名世界的珍珠奶茶，藍鶯執行理事表示，此次首訪台中，對台中的天氣、美食與城市發展印象深刻，她也提到在美國有各式風味的珍珠奶茶，但她最喜愛的還是純粹道地的台灣珍奶口味。副市長鄭照新也分享一中商圈有相當多元的美食，邀請藍鶯執行理事親自體驗台中的夜市美食文化。會後也特別準備台中在地梨山茶葉及鳳梨酥與貴賓分享，希望訪賓們能記得屬於台中獨特的滋味，也期待未來再次造訪。

市府秘書處表示，藍鶯執行理事是美國資深外交官，自2020年5月起擔任美國在台協會華盛頓總部執行理事，負責協調美國對台政策，是美台非官方交流的核心橋樑之一。市府與美國在台協會關係友好，互動密切，包括谷立言處長、孫曉雅前處長等該處官員皆多次蒞臨台中拜會或參訪，也經常派員參與市府各項活動。

市府說，此次拜會人員包含AIT華盛頓總會執行理事藍鶯、政治組副組長連景珊；台中市府則由市長盧秀燕、副市長黃國榮、鄭照新出席交流。（寇世菁報導）