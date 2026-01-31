AIT宣布臉書停更！停更前連發3提醒重點 網怨：苦口婆心換藍白的絕情

政治中心／綜合報導

美國在臺協會AIT今（31）日在臉書表示由於撥款問題未決，粉專帳號在辦公全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊。另外美國在臺協會台北辦事處及高雄分處以及美國海外及國內領事單位，仍會盡可能繼續提供已預約的護照及簽證服務。不過，在宣布更新前，AIT連發3篇文章，提及「希望與台灣合作韌性］、「台美關稅能為台灣中小企業以美國為平台擴大佈局」及「投資自身的國防工業基礎」。

AIT粉專發出AIT處長谷立言接受《天下雜誌》專訪重點的三篇文章。包括：「投資自身的國防工業基礎，有三個好處：第一，提升台灣軍方可取得的防衛系統。台灣愈能在本地生產，就愈能有效運用其軍力。第二，提升衝突時的韌性。台灣不像烏克蘭有陸上邊界可接收補給，危機期間要補給關鍵彈藥或無人機會更具挑戰。第三，能對全球防衛物資需求做出貢獻。」

廣告 廣告

AIT臉書發文（圖／翻攝畫面）

關於台美關稅協定，谷立言指出，「無論是對美國、還是對台灣來說，目標都是協助整條供應鏈中的中小企業，在台積電、鴻海等『錨點投資』周邊，擴大足跡。我也真的認為我們的關稅協議、投資協議以及雙方合作，能為台灣中小企業以美國為平台擴大佈局，成為貨真價實的國際公司。」

AIT臉書發文（圖／翻攝畫面）

還有強調希望與台灣合作韌性。谷立言說「我認為我們已經在五個關鍵部門，包含中央部會與機關、地方政府、公民社會、關鍵基礎設施提供者（包括能源與電信），以及軍方與軍民關係，看到許多進展。」

AIT臉書發文（圖／翻攝畫面）

AIT的發文，短短幾小時吸引數千網友按讚，有的留言表示「美國硬起來」、「請協助處理中共同路人」、「藍白是台灣內部最大敵人」、「別再狗吠火車了啦～共黨在臺協會聽不懂的啦」、「苦口婆心換藍白的絕情」、「藍白立委都當耳邊風啦！」

更多三立新聞網報導

AIT高層月內二訪台中！谷立言會盧秀燕 深化AI、智慧製造產業鏈結

藍白封殺軍購！谷立言盼台灣政黨與美國一樣：視國防安全為人民安全議題

谷立言表態「自由不是免費」 國台辦崩潰：民進黨甘願當遏制中國的棋子

被爆拿錯誤數字批軍購「遭美國參議員當面洗臉」！劉書彬：不回應

