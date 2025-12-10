AIT宣布辦美簽要「審查社群」！專家點名4類人恐被拒絕入境：老大哥出手了

​美國在台協會（AIT）10日在臉書發文宣布，自12月15日起，申請H1-B、H-4、F、M、J簽證，申請人必須把社群媒體帳號隱私設定調整為「公開」，以便進行必要審查，確認其身份及入境美國資格。對此，科技專家許美華在臉書發文，點名4類人以後可能會被美國拒絕入境，懂的人就懂，美國老大哥出手了。​

​AIT提到的簽證代號是指什麼？許美華解釋，「H1-B」為專業及特殊技術工作者，可允許美國雇主聘用具備理論或技術專業知識的外國專業人士到美國工作，如IT、工程、醫療、金融等領域；需由美國雇主擔保，有年度名額限制，通常最長可獲簽三年，可延期至六年。

廣告 廣告

​許美華說，「H-4」為H-1B簽證持有人的配偶及未滿21歲的未婚子女可申請，可合法入境和居住在美國，符合特定條件者，可申請工作許可；「F簽證」為學生簽證，專門給赴美國認可的學院、大學或語言學校就讀學位課程或進行語言學習的學生，另外還有F-1及F-2等子簽證。

申請赴美工作、留學 社群帳號發文得經審查

​許美華指出，「M簽證」則是職業學生簽證，持有者可在美國的非學術性或職業性學習機構進行職業訓練或學習；「J簽證」為交流訪問學者簽證，可參與美國國務院批准的學術、文化或專業交流項目，如研究、教學、短期培訓，通常要求在完成後返回母國服務兩年時間，但有例外。​

針對​AIT公布的美簽新方針，​​許美華表示，整天疑美論、反美親中、反日親俄、崇拜極權仔、整天幫紅色資訊戰散布謠言的台灣人，以後可能會被美國拒絕入境，懂的人就懂。以後台灣人要申請赴美工作、留學、交流簽證，包括台積電要派工程師去美國亞利桑那，AIT都要看社群媒體帳號發文，做必要的審查依據。

「美國老大哥出手了。」​​許美華強調，這只是小小的第一步，之後美國還可以對反美、疑美、親中、親俄仔做很多反制，大家可以先自行模擬。那些經常在社群媒體發表美國人看了會不爽的高論仔，如果還想去美國，或是在美國還有資產，想清楚、看著辦吧。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

