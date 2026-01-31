AIT密集來訪談軍購？盧秀燕強調這事最重要

▲盧秀燕強調國家安全至上，適當增加國防支出是必要的。（圖／讀者提供，2026.01.31）

[NOWnews今日新聞] 美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯、處長谷立言一周內二度拜訪台中市長盧秀燕，外界好奇如此大動作，是否與對美軍購有關、或盧將有訪美行程？盧秀燕今天未正面回答，只透露交換的議題非常廣泛，自己經常強調國家安全至上，所以「適當增加國防支出是必要的」，由於先前藍白在立法院以人數優勢阻擋軍購特別條例，外界解讀盧秀燕今日的表態，應是主動對美方釋出善意。

盧秀燕今（31）上午赴國民黨台中市黨部進行中常委投票，受訪時媒體問及，美方中央代表一周內兩度來訪，雙方是否談及對美軍購？她對1.25兆國防特別預算的看法如何？

盧秀燕2024年7月曾經訪美，因應凱米颱風短暫返台坐鎮，短短一週台美之間二出二進。她表示台中與美國有非常深厚的情誼，往來非常密切，這兩次會談都很順利，至於談了什麼？她賣個關子說「交換的議題非常廣泛」。

對於1.25兆軍購案，她表示自己經常強調國家安全至上，因此「適當增加國防支出是必要的」，對於該買哪些東西、對國防有沒有幫助、能否準時交貨，她相信立委們「都會進行審查」。

