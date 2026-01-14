AIT對黃國昌火大了？她加碼爆華府智庫訪台問一題 被他一舉動嚇到

政治中心／施郁韻報導

民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台後隨即召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過美國在台協會（AIT）罕見更新去年11月26日貼文，打臉黃國昌。對此，反紫光奇遊團成員許美華直言，他們驚愕的是，黃國昌面對提問的激烈情緒反應。

許美華14日深夜在臉書發文，黃國昌快閃美國華府，14日一早在回台記者會噴美國軍售只有3000億元，其他9000億元不清不楚，還指控美國軍火商造謠。

廣告 廣告

許美華提到，14日下午AIT馬上透過回覆媒體，重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。AIT還表示，不評論私人會談內容，但美國強力支持台灣強化防衛能力與嚇阻力的努力。「果然，AIT檯面上完全不想理黃國昌，今天發文完全沒有提黃國昌的華府行程，小編發文寫了什麼？打擊毒品走私；AIT臉書不只今天沒寫黃國昌，昨天、前天也沒有，小編寫了什麼？NBA球星見面會、ICRT主播。」

許美華坦言「AIT這次真的對黃國昌很火大！為什麼？因為，AIT處長谷立言在去年大罷免結束後，開始跟藍白在野黨政治人物會面，就已經說了，願意回答跟軍售有關的任何問題。結果，黃國昌還是演了這齣快閃華府的戲，不是擺明了谷立言講話份量不夠嗎？」

許美華說，黃國昌不要以為，他跑一趟DC，對他提升名號有幫助，因為在華府智庫圈，黃國昌早就黑掉了。「前陣子碰到幾位來自華府重量級智庫的美國朋友，講到他們訪台跟黃國昌見面的對話過程。美國朋友說，因為是正式拜會，他們都穿西裝打領帶，但沒想到黃國昌出現時只穿了polo Shirt ，讓現場氣氛一開始就有點尷尬。」

許美華直言，這並非主要問題，讓他們驚愕的是，黃國昌面對提問的激烈情緒反應。他們問黃國昌其中一題「你覺得傅崐萁是可以合作的對象嗎？」，結果黃國昌反應非常激烈，用力拍桌子還仰頭大笑，稱「你們都不瞭解傅崐萁，他是好人，我很喜歡他…」。他們認為提問儘量溫和、中性了（neutral），沒想到黃國昌的反應卻超誇張，當場被嚇到。

許美華最後表說「他們很委婉的問我，黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？（言下之意是，他精神狀態還好嗎？），這些重量級智庫在華府的政治圈非常活躍，而且有極深的人脈和影響力。你覺得，這些華府智庫美國人被黃國昌起乩式的反應嚇到後，回去講起他會有好話嗎？」



更多三立新聞網報導

AIT搬出「歡迎賴清德1.25兆國防特別預算」打臉黃國昌 王定宇轟糗爆了

打臉黃國昌？AIT最新表態：歡迎賴總統所提出的1.25兆國防特別預算

黃國昌訪美返台！AIT重申挺台國防嚇阻力 促台灣速獲不對稱戰力

黃國昌訪美故弄玄虛？吳崢：美方對他的信任有限

