AIT引去年處長貼文打臉黃國昌！王定宇：美方正面釐清炒作謊言，更戳破這些人毫無政治誠信

民眾黨主席黃國昌率隊快閃美國華府後，返台舉行記者會稱1.25兆軍購案中，對美採購僅3000億；對此，美國在台協會（AIT）發言人回應，美國強力支持台灣強化防衛能力及嚇阻力，並舉出處長谷立言去年11月支持軍購的貼文，形同打臉。民進黨立委王定宇發文指出，軍購案的這些需求就是台美密切合作討論出的結論，美方聲明除了是正面釐清這些炒作的謊言外，更戳破這些人毫無政治誠信。

王定宇提到，AIT罕見用更新11月26日的發文，來打臉特定政治人物，這些人原來想要利用AIT不會評論個別政治人物的習慣，想要操作美國背書黃國昌和白營的說法，現在被美國政府正式打臉。

王定宇指出，美國肯定台灣編列的8年期1.25兆國防特別預算，這些台灣國防提升的需求就是台美密切合作討論出來的結論，內容除了對美軍購案外，還有包括台美合作研製、在台生產、防空指管系統等許多項目。



王定宇也批評，川普稍早公佈的3300億八項軍購案，裡面有的是編在年度總預算內，根本不是特別預算項目，而且不久的時間內，美方應該會再核准多項重要軍售項目，這些人造謠都造錯項目。



王定宇直言，美國政府駐台的AIT罕見公開打臉黃國昌、民眾黨和一大堆網路代操公司，除了是正面釐清這些炒作特別預算只有對美軍購3300億的謊言外，更是戳破這些人毫無政治誠信，相信值得觀察是否還有後續。

(圖片來源：三立新聞網、王定宇臉書)

