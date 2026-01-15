AIT打臉他難看了！ 1.25兆軍購七大項目曝1／AIT歡迎賴清德軍購預算 黃國昌喊不驚訝

剛從美國回來的民眾黨主席黃國昌，現在直接被美方打臉嗎？黃國昌昨天（1/14）在記者會上，爆料他從美方得知軍購金額只要3000億，痛批1.25兆根本是濫編預算、不透明。同行的陳智函也補充，美方對於軍購項目也是有點問號。沒想到美國在臺協會AIT立刻出面重申，他們支持的就是賴政府的1.25兆，不但拒絕替黃國昌背書，也間接打臉黃國昌要自提國防特別條例的 行動。其實AIT會針對國內事務做出回應，非常罕見，就有媒體人分析美國不信任黃國昌了，他自己說他並不驚訝，相信今天如果編2兆、3兆，美方也會歡迎。

記者vs.民眾黨主席黃國昌：「美方的回答你滿意嗎？我只能夠說他回答的很誠懇，那該說sorry也說sorry。」

軍購延遲交付，黃國昌說美方有說抱歉，華府回台後他說，對賴政府1.25兆軍購反對決心更加強烈，但AIT卻罕見強調一篇舊的貼文。針對1.25兆AIT再次重申去11/26谷立言處長說對這國防特別預算表示歡迎，持續與台灣跨政治光譜的領袖交流，同時不會評論不公開會談，也清楚表明美國支持台灣強化防衛，綠營解讀這是對黃國昌的打臉。

民眾黨主席黃國昌：「今天如果編兩兆的預算，我相信他也會表示很歡迎。編三兆的預算，他們也會表示很歡迎。因為這符合美國的政策跟美國的利益，所以站在美國政府的角度，這無可厚非。我是中華民國的立法委員，不是美國的國會議員。中華民國的立法委員該做的事情是什麼？就是反映中華民國民意。」

立委(民)吳思瑤：「黃國昌自己找台階慣用手法，我不支持行政院，民眾黨就自提尊重提案權利，國防外交是總統統御編列預算行政權，透過提案侵犯其他機關，不要再一次違法違憲侵犯預算權。」

不過什麼是民意，民眾黨團端出訪美前1.25兆最新民調，支持49.3不支持44.7，但黃國昌有他的解讀。民眾黨主席黃國昌：「支持、不支持五五波，民意還是呈現非常分歧的態度。」民意分岐朝野，解讀美方反應更是形同兩極。

民眾黨團立院黨團主任陳智菡：「除了3500億到底還要買什麼？他們也認為當中有一些怪怪的地方。立委(民)范雲：他到美國才說軍購是3000億，不知道1.25是要幹嘛，提醒他讀行政院版本對美軍購沒有說3000億，浩直國防產業打造緋紅供應鏈。」在野高喊強化國防，不該淪為文字遊戲或是政治攻防故弄玄虛。





