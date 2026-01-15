AIT打臉黃國昌「歡迎賴清德1.25兆國防特別預算」王定宇轟糗爆了！造謠都造錯項目

美國在台協會（AIT）14日晚間表態，「對賴清德所提出的1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」，王定宇直言，AIT罕見打臉黃國昌、民眾黨，讓這些人「糗爆了」戳破這些人毫無政治誠信。 圖：取自王定宇臉書

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美，14日返台後表示，1.25兆的國防特別預算，對美軍購僅有3000億元，他訪美回來後，反對的決心只有更強烈，將自提版本，此說法，不僅遭國防部駁斥，美國在台協會（AIT）晚間也表態，「對賴清德所提出的1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」。對此，民進黨立委王定宇直言，AIT罕見打臉黃國昌、民眾黨，讓這些人「糗爆了」。

美國在台協會14日下午，以電子郵件方式回覆媒體表示，AIT定期與各黨派領袖就美台夥伴關係進行討論，按慣例不公開私下會談的內容，但AIT始終明確表示，美國堅定支持台灣在加強自我防衛能力和嚇阻所做的努力。

不過，AIT罕見於晚間向記者更新回應指出，如同美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）去年11月26日於美國在台協會的社群平台的貼文所指出，「美國在台協會對總統賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」」。

對此，王定宇透過臉書直言糗爆了！AIT罕見用更新11月26日的發文，來打臉特定政治人物，這些人原來想要利用AIT不會評論個別政治人物的習慣，想要操作美國背書黃國昌和白營的說法，現在被美國政府正式打臉。

王定宇表示，美方肯定台灣編列的8年期$1.25$兆元國防特別預算，這些提升國防需求的計畫，就是台美密切合作討論的產物，內容除了對美軍購案外，還有包括台美合作研製、在台生產、防空指管系統等許多項目，川普稍早公佈的3300億八項軍購案，裡面有的是編在年度總預算內，根本不是特別預算項目，而且不久的時間內，美方應該會再核准多項重要軍售項目。

「這些人造謠都造錯項目！」，王定宇直言，AIT罕見公開打臉黃國昌、民眾黨和一大堆網路代操公司，除了是正面釐清這些炒作特別預算只有對美軍購3300億的謊言外，更是戳破這些人毫無政治誠信，相信值得觀察是否還有後續。

政治工作者周軒也發文直呼「笑死，AIT真的出來打臉國昌老師了」，黃國昌再繼續努力說只有3000億是對美軍購，「美國人會繼續讓國昌老師了解「Make America Great Again 的意義是什麼的」。

