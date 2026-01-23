AIT拋「自由有價」論 總統府籲在野黨速審1.25兆預算

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）22日公開演講時直言「自由不是免費的（Freedom is not free）」，強調美國只能在盟友自助的前提下提供協助。對此，總統府發言人郭雅慧回應表示，感謝美方對台灣自我防衛能力的關心，台灣位於第一島鏈自然應該要負起責任；她也向在野黨喊話，國家前進不應內耗，呼籲立法院儘速讓國防特別預算進入審查程序。

谷立言。（圖／AIT提供）

谷立言：美致力阻侵略 但不應獨自承擔

谷立言今日出席國防安全研究院主辦的座談會時指出，在美國總統川普的領導下，美國正進行戰略調整，摒棄無節制的全球化，轉而聚焦強力威懾以確保全球和平。他引用白宮《國家安全戰略》強調，美國雖致力於維持軍事能力以在第一島鏈任何地方阻止侵略，但也明確指出「美國不應獨自承擔這項負擔」。

廣告 廣告

谷立言表示，美國能幫多少忙，取決於友盟努力自衛的程度。他指出，台灣民眾保衛家園的意願甚至高於2022年以前的烏克蘭，而台灣目前也正在進行更明智的國防支出，包括採購不對稱武器及具韌性的通訊能力。

國防院：國家安全有代價

同場出席的國防安全研究院董事長霍守業也呼籲，國家安全是有代價的，台灣必須要有嚇阻能量才能防止戰爭，「有準備戰爭才有機會化解戰爭」。對於台灣將國防預算提升至GDP 5%的承諾，谷立言給予肯定，並強調透過安全援助與國防工業合作，將使台灣更加安全繁榮。

郭雅慧。（資料照／中天新聞）

府方呼籲：國家前進莫內耗 盼速審國防預算

針對谷立言的發言，以及外界關注賴清德政府提出8年新台幣1.25兆元的國防特別預算遭藍白陣營卡關一事，郭雅慧說，面對區域安全情勢，各國不分朝野都在共同努力強化自我防衛能力，台灣位於第一島鏈的關鍵位置，自然應該負起責任，展現守護民主制度的決心。

郭雅慧強調，國家前進不要內耗，呼籲立法院要把握時間，讓國防特別條例能進行審查，並儘速讓總預算付委，共同守護國家安全。

延伸閱讀

谷立言：自由不是免費的 美國不應獨自承擔第一島鏈的防衛責任

立院八度擋下總預算 卓榮泰表態：要求與國會辯論

藍白主張自提國防特別預算案 顧立雄冷回：沒必要