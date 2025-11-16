AIT拜會鄭麗文曬燦笑照 發文卻被揪錯字

▲AIT曬出拜會國民黨新任主席鄭麗文燦笑照，但文章卻將「兩岸」誤植為「兩案」。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）

[NOWnews今日新聞] 美國在台協會處長谷立言日前拜會國民黨新任黨主席鄭麗文，對此AIT今（16）日在社群平台發文曬出雙方燦笑照，提及兩岸議題「應以和平、無脅迫的方式處理兩案分歧」，雙方均指出，對話是面對相關挑戰的關鍵，並強調應避免任何單方面改變現狀的行為，但卻被網友發現文章有錯字，將「兩岸」誤植為「兩案」。

AIT今日發文曬出雙方燦笑照，提及近日與國民黨主席鄭麗文會面，討論台海和平穩定相關議題。會中處長谷立言重申美國對維護區域和平的堅定承諾，並強調應以和平、無脅迫的方式處理兩案分歧。

AIT表示，雙方均指出，對話是面對相關挑戰的關鍵，並強調應避免任何單方面改變現狀的行為。但卻被網友發現文章有錯字，將「兩岸」誤植為「兩案」。

