AIT拜會鄭麗文曬燦笑照 發文卻被揪錯字
[NOWnews今日新聞] 美國在台協會處長谷立言日前拜會國民黨新任黨主席鄭麗文，對此AIT今（16）日在社群平台發文曬出雙方燦笑照，提及兩岸議題「應以和平、無脅迫的方式處理兩案分歧」，雙方均指出，對話是面對相關挑戰的關鍵，並強調應避免任何單方面改變現狀的行為，但卻被網友發現文章有錯字，將「兩岸」誤植為「兩案」。
AIT今日發文曬出雙方燦笑照，提及近日與國民黨主席鄭麗文會面，討論台海和平穩定相關議題。會中處長谷立言重申美國對維護區域和平的堅定承諾，並強調應以和平、無脅迫的方式處理兩案分歧。
AIT表示，雙方均指出，對話是面對相關挑戰的關鍵，並強調應避免任何單方面改變現狀的行為。但卻被網友發現文章有錯字，將「兩岸」誤植為「兩案」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
證實下週與鄭麗文會面 黃國昌：基本上全程公開
AIT邀鄭麗文訪華府！郭正亮：比照柯、韓 美國對她真的很有興趣
內幕／搞定美、日、星三國！鄭麗文展現國際人脈 助國民黨大外宣
其他人也在看
照顧未來主人翁 賴總統：衛福部將成立兒童及家庭署
為了照顧未來主人翁，總統賴清德今天（16日）宣布衛福部將成立「兒童及家庭署」，作為專責兒童照護的行政機構。 台大醫院今天下午舉行「健康台灣深耕」論壇，賴總統致詞時宣布，未來衛福部將成立兒童及家庭中廣新聞網 ・ 12 小時前
跑完抽機票！墾丁馬拉松選手中獎中到笑 16張日航來回＋住宿券狂送
「2025日本航空墾丁國際馬拉松」今（16）日上午6時於墾丁大灣草坪熱情開跑，來自22個國家、共計近3,500位國內外選手齊聚國境之南，奔馳在台灣最美的山海之間。活動由屏東縣政府、屏東縣觀光協會、日本航空及 LAVA Sports 台灣鐵人三項公司共同主辦，規模與賽道設計再創歷年新高。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
川普政府擬縮減FDA局長職權
外媒引述消息報導，包括衛生部長小甘迺迪在內的川普官員就縮減美國食品藥物管理局（FDA）局長梅卡利（Marty Makary）職權範圍一事已展開討論。中時財經即時 ・ 12 小時前
游淑慧險上當！假監理站email千萬別點 「2字」破解詐騙
國民黨台北市議員游淑慧今揭露一起冒充監理服務網的詐騙事件，她表示自己收到一封看似真實的詐騙郵件，幾乎上當。游淑慧直言要不是我沒車就上當，並呼籲有疑慮打165反詐專線，連結網頁不要隨便登錄個資，要注意有「gov.tw」才是真正的政府網頁。中天新聞網 ・ 10 小時前
「鄭麗文含金量突然暴漲！」吳子嘉對比藍綠黨主席處境：領導者要左右逢源
美國在台協會（AIT）處長谷立言12日下午前往國民黨中央黨部，拜會國民黨主席鄭麗文，並當面邀請她在適當時機訪問華府。對於兩人會面，《美麗島電子報》董事長吳子嘉解讀，鄭麗文與美國在台協會處長碰面後，擺脫了祭拜吳石的低潮，不僅獲邀訪美，更接連受到日本、新加坡駐台代表的共識。吳子嘉在節目《董事長開講》指出，鄭麗文周旋在美中兩大國之間，鄭麗文的含金量突然暴漲，上一次......風傳媒 ・ 1 天前
下週與鄭麗文會面！黃國昌：基本上全程公開
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌今（16）日前往基隆出席聯合政府系列論壇，會前受訪時證實，將在下週與國民黨主席鄭麗文會面，雙方正在溝通場地、時間與具體細節，很快就會向大家報告，「基本上會全程...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
AIT公布谷立言與鄭麗文會談重點 重申美國維護區域和平承諾
美國在台協會（AIT）處長谷立言日前與國民黨新任主席會面，並於16日對外發布谷立言與鄭麗文近日會面合照。AIT提到，雙方主要是在討論台海和平議題，美國會堅守維護區域和平的堅定承諾，也認為對話是相關挑戰的關鍵，現在任何一方皆應避免單方面試圖改變現狀的行為。中時新聞網 ・ 13 小時前
不一樣就是力量 20歲女大生面對顏面腫瘤活出自信
（中央社記者趙麗妍台中16日電）20歲女大生施羽桂因先天神經纖維瘤，國中時右半臉長出腫瘤，一度陷入自卑，至今歷經4次手術；後來施羽桂接觸其他病友，相互分享經驗，她表示，接受自己的不一樣，世界變得更開闊。中央社 ・ 12 小時前
羅智強拒絕保護沈伯洋：曾欺負陸配 今哭求保護
民進黨立委沈伯洋因遭大陸通緝，與國民黨立委羅智強隔空交火。羅智強再次抨擊沈伯洋，指沈過去長期在兩岸議題上對陸配不友善，如今面對中國大陸通緝卻轉向要求國民黨立委保護，情況荒謬，他拒絕替沈伯洋提供任何協助。中時新聞網 ・ 12 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 13 小時前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 10 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前