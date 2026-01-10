AIT拜訪在野 賴喊「希望努力沒白費」 葉元之：非常失格

AIT處長谷立言(左)日前會見立法院長韓國瑜(右)。（圖／取自AIT臉書）

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日拜訪立法院長韓國瑜及副院長江啟臣，總統賴清德被問及此事時稱，「希望處長的努力沒有白費」。藍委葉元之直言，大罷免時賴政府給了AIT很多錯誤訊息，AIT頻頻釋出跟在野黨交流的照片，就是告訴民進黨別再玩那種手法了。

葉元之10日在《新聞大白話》節目表示，在野黨等不到政府，政府完全不來溝通，AIT有跟在野黨見面，結果總統在旁隔岸觀虎鬥？說希望AIT的努力沒有白費。「那是你的責任耶？」現在是AIT在當中華民國總統是不是？納稅人是繳錢給AIT？

「總統講這種話，我真的覺得失格到極點！」葉元之直呼，賴總統怎麼知道AIT拜訪在野黨領袖是在講軍購的事情？是有在旁邊聽嗎？還是有什麼管道？AIT拜訪國民黨很多政治人物，私底下都有很多交流的機會，賴總統為什麼一口咬定是為了軍購？AIT平常都有再跟大家交流，為什麼最近一直不斷地在釋出照片？。

葉元之強調，以前碰面，AIT沒有釋出照片，現在是一拜訪就釋出照片，其實就是在告訴民進黨政府：美國不是都跟你民進黨在一起，美國是跟各黨都保持友好的關係，都有管道！所以民進黨每次都以為說，放一些假消息給AIT，AIT就會對在野黨產生厭惡，美國就會挺民進黨？沒有這一回事了！因為大罷免那時，賴政府就給了AIT很多錯誤的訊息，AIT就有發現：為什麼狀況跟民進黨講的不一樣？

葉元之指出，AIT認為跟各黨都要交好，所以釋出照片這件事情，其實是在告訴民進黨政府，不要再玩「那種手法」了！結果民進黨看不懂，反而把AIT釋出照片這件事情拿來做操作，然後叫AIT努力不要白費？「你覺得AIT、美國聽了會高興嗎？」

葉元之直批，他不懂政府怎麼會用這種方式去處理外交、處理台美關係？這非常失格！

