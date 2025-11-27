AIT挺台灣增國防預算 中國外交部怒喊：一貫反對！以武拒統不可能得逞

記者陳思妤／台北報導

中國外交部發言人毛寧主持例行記者會（圖／翻攝自中國外交部網站）

總統賴清德宣布大幅增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言發文表示歡迎，支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力。不過，這又讓中國氣炸，中國外交部昨（26）日在記者會中怒喊，反對立場是一貫的，「以武拒統」不可能得逞。

賴清德投書美媒《華盛頓郵報》，宣布台灣將大幅增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算。他昨日也親自召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議後記者會說明，他表示，預計在2026年至2033年，投入1兆2千5百億元的經費，建構包括打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

對此，谷立言表示，美國在台協會對此表示歡迎。台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

谷立言指出，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞。正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，他也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。無論優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。

谷立言強調，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。他也認為這項消息，「是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步」。

不過，中國外交部昨天召開例行記者會，發言人毛寧對於谷立言的說法相當不滿，她聲稱，中方反對美台官方往來和軍事聯繫的立場是一貫的。她嗆，台灣民進黨當局「以武拒統」、「以武謀獨」不可能得逞。

