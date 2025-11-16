AIT揭谷立言與鄭麗文會談內容 強調應和平處理兩岸分歧
國民黨主席鄭麗文的兩岸政策方向備受關注，她在12日接見美國在台協會（AIT）處長谷立言。事隔4天，AIT今日於臉書發文，透露會中谷立言重申美國對維護區域和平的堅定承諾，強調應以和平、無脅迫的方式處理兩岸分歧。
AIT表示，谷立言近日鄭麗文會面，討論台海和平穩定相關議題。谷立言重申美國對維護區域和平的堅定承諾，並強調應以和平、無脅迫的方式處理兩岸分歧。
AIT說明，雙方均指出，對話是面對相關挑戰的關鍵，並強調應避免任何單方面改變現狀的行為。
責任編輯／洪季謙
