AIT攜手新北啟動美國250首展 打造青年接軌國際最佳基地

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府青年局深化與美國在台協會（AIT），除推出多元外交英語課程外，更迎來美國建國250年特展「美國250：從1776到明天，致敬過去，啟迪未來巡迴展」，全台首站落腳新北市青職基地；透過科技互動與歷史文化融合，打造青年走向國際的重要窗口。

圖／「閃耀50星地圖」結合教育與遊戲，學習美國各州歷史與特色。（新北市政府青年局提供）

青年局長邱兆梅表示，美國自1776年宣布《獨立宣言》建國，至今已近250年，是全球重要民主政體；相較之下，台灣民主化歷程尚短，更需透過交流深化民主教育，感謝AIT與新北合作，藉由「新北美國資料專區」推出系列展覽與課程，讓青年更理解美國文化與民主政治的發展脈絡。

圖／新北市政府青年局與AIT合作開辦的「英語學習社」，讓學員成功掌握外商面試應答技巧。（新北市政府青年局提供）

青年局自113年起與AIT攜手推動「青年英語學習社」，今年更於青職基地成立「新北美國資料專區」，提供美國文化、歷史與社會等相關藏書，同時舉辦美國留學指南、AI插畫、美國旅遊等多元講座；更率全國之先與AIT合開「外交事務工作坊」，以全英語模擬外交談判，由AIT官員分享實務經驗，深受青年好評。

參與課程的陳同學分享，課程不僅強化了英語口說自信，更讓他掌握了外商面試的邏輯應答技巧；參與留學講座的林同學則認為，透過講座清楚了解申請流程，讓他對赴美深造的規劃更具信心。

此次美國250巡迴展內容豐富，包括美國英雄心理測驗、AI生成國歌樂譜的「華盛頓聲音肖像」、展現各州歷史與特色的「閃耀50星地圖」等互動展品，展覽自即日起至12月29日於新北展出；青年局未來將持續擴大推動國際交流活動，鼓勵青年以行動參與全球議題，培養國際視野與競爭力。

