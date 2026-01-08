AIT晚兩天才公布！會晤蔣萬安談國防 黃暐瀚揭他過去態度

美國在台協會(AIT)昨（7）日主動公布一張與台北市長蔣萬安的會面照片，雙方討論「美台安全合作」議題，引發外界關注。政治評論員黃暐瀚在節目中指出，AIT此次特別主動公布照片並提及國防安全，而蔣萬安對於後備國防預算的態度，其實早在去年11月就已明確表達：「錢要花在刀口上」、「立院應實質審查、嚴格把關」。

根據AIT發布的訊息，這場會面時間是在5日，但直到兩天後才對外公開。AIT中文版提到討論「如何強化美台在安全、商業及人際交流等方面的合作」，英文版更直接點出「US-Taiwan Collaboration and Security」(美台安全合作)。

黃暐瀚強調,「這不是記者獨家取得或市府自己公布，是AIT主動po的」。他表示，市府方面在會面兩天後都未對外說明，直到AIT公開才曝光，顯示這次會面的特殊性。

蔣萬安去年就表態：支持但要嚴審

黃暐瀚提到，蔣萬安對於後備國防預算的態度，早在去年11月28日就已明確表達。當時蔣萬安提出兩點看法：「第一，錢要花在刀口上；第二，後植國防有必要。」黃暐瀚表示，「我的看法跟蔣萬安是一樣的」，認為應該依循正常立法程序處理。

蔣萬安當時也主張，立法院應該要「實質審查、嚴格把關」。黃暐瀚認為，這正是正確的立法態度，「相信而且希望立法院是實質審查」，而不是在程序委員會階段就卡案不排。

破解「放行」誤解 黃暐瀚：要審就得先排案

針對外界將程序委員會排案解讀為「放行」的說法，黃暐瀚以棒球發展條例做比喻說明。他表示，如果台灣要推動「十年一兆」的棒球發展計畫，包括球場建設、人才培訓、獎金補助等，正常程序應該是先制定「台灣棒球發展條例」，確立法源依據後再編列預算。

「條例裡面會有硬體建設方面、人才培訓方面、獎金補助方面的大方向，但不會有細節，不知道哪一個人拿獎金、哪一個教練將要被請來，那是後面預算書的部分。」黃暐瀚強調，這是中華民國行政與立法的基本SOP。

黃暐瀚說，「程序委員會不是放行，他只是讓你排進去而已」。他指出，即使1.25兆的預算金額被認為太多，也應該在通過程序委員會、進入院會一讀、交付委員會後，再進行實質審查，「把它砍到剩2000億、或砍到剩50億，甚至全部砍光都可以討論」。

「支持這個特別預算嗎？支持。那當然要嚴審，要嚴審你就得排案才能審，是這麼簡單的議題。」黃暐瀚強調，不應該有「程序委員會只要一讓案子排進去就叫做放行」的說法，「這個說法是不對的」。

蔣萬安聲量高 有利年底連任

黃暐瀚也觀察到，蔣萬安目前的聲量與好感度都非常高，「對他今年年底的連任是非常有利的」。AIT此次主動公布與蔣萬安會面並討論美台安全議題，也讓外界更加關注蔣萬安在國防議題上的態度。

至於AIT與蔣萬安會面時具體討論了哪些國防議題細節，黃暐瀚表示，由於市府尚未被市政記者問到相關問題，「今天可能會有到底有沒有談到相關的國防議題」，預料蔣萬安將會對此做出說明。