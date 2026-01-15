AIT最新聲明曝光！ 網友見關鍵字：知道意思了

AIT今於臉書po出相關聲明，為代理處長梁凱雯昨天出席「台日商界對話：強化經濟韌性」活動的談話內容。（翻攝自美國在台協會AIT臉書）

民眾黨主席、立委黃國昌日前率團訪美，昨（14）日返抵國門後召開記者會，強調政院版的1.25兆軍購，並非全部都對美國購買，指台灣有強化國防的必要，但是錢必須花在刀口上，民眾黨將提出自己的版本。對此，美國在台協會AIT今（15）日po出最新聲明，提及「隨著數位威脅持續增加與演變」等關鍵字，指保護關鍵基礎設施與資料比以往任何時候都更加重要。

對於總統賴清德提出1.25兆國防特別預算，國民黨、民眾黨持續聯手卡關，至今尚未順利付委審查。黃國昌昨天返台後，提到台灣有強化國防的必要，但是錢必須花在刀口上，預告民眾黨將提出自己的版本。

其實AIT處長谷立言早在去年11月26日時，就po文談及國防預算一事，強調對賴清德總統所提出的1.25兆國防特別預算表示歡迎。「台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，為嚇阻全球和平繁榮所面臨的空前挑戰，在國防上作出關鍵且必要的投資。」

AIT今天於臉書再度po出相關聲明，是代理處長梁凱雯昨天出席「台日商界對話：強化經濟韌性」活動的談話內容，指隨著數位威脅持續增加與演變，保護關鍵基礎設施與資料比以往任何時候都更加重要，「包括醫療、能源、製造與金融業等過去不被視為國防相關的領域。美國透過技術合作、能力建設以及公私部門夥伴關係，支持台灣強化資安防護能力。」

該篇po文中強調「隨著數位威脅持續增加與演變」等關鍵字，許多網友看見後跑來留言，「我大概知道意思，就是你們已經受不了國昌和中共的網軍了」「等下小草要說代理處長不代表美國政府了」「還好有美國大哥大的保護世界安全」「台灣有一些傻瓜覺得國防只和軍購有關，不好意思」「感謝AIT重要時刻，發文重申立場。」

