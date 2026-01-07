即時中心／綜合報導

美國在台協會（AIT）臉書今（7）日發文指出，處長谷立言於1月5日會晤台北市長蔣萬安，討論深化美台在安全、經貿及人際交流等合作，也提及未來城市層級活動的可能性，並重申雙方對夥伴關係的承諾。不過貼文曝光後，卻引發網友強烈反彈，留言質疑蔣萬安立場，直言「轉頭報告祖國」、「站在中共那邊」。

美國在台協會（AIT）臉書今日發文指出，AIT處長谷立言已於1月5日會晤台北市長蔣萬安，雙方就如何強化美台在安全、經貿及人際交流等層面的合作進行討論，也交換對未來城市層級活動合作的看法，並重申對深化夥伴關係及共同優先事項的承諾。

不過，相關貼文曝光後，卻在網路上引發熱烈討論，網友對蔣萬安的立場提出質疑，留言「轉頭就去報告祖國」、「不要相信藍白，要直接威脅扣押他們在美國和美國盟友的資產，並且取消他們家人的外國籍/永久居留證，他們才會怕」、「此人可信的話，鬼話都能信了」、「他可是站在中共那邊」、「找他沒用，他最沒擔當的」。

網友留言嗆蔣萬安。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）

快新聞／AIT會晤蔣萬安！底下留言一面倒 網友狠酸：去報告祖國

