AIT期待立院審1.25兆國防特別預算 黃國昌：相信美方會尊重台灣體制

針對AIT處長谷立言表示期待立院審國防特別預算，民眾黨主席黃國昌今天（11日）受訪時表示，AIT畢竟是美國的單位，中華民國有自己的政府體制，相信美國朋友會尊重。（圖／李智為攝）

總統賴清德先前宣布提出新台幣1.25兆國防特別預算，卻二度遭藍白封殺，美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受專訪時說，自己期待在立院審查相關預算時，能回答國會朋友們的各項問題，他也相信台灣社會跟政治領袖能凝聚共識。對此，民眾黨主席黃國昌今天（11日）赴北院受訪時表示，AIT的說法自己都尊重，但AIT畢竟是美國的單位，中華民國有自己的政府體制，相信美國朋友會尊重。

針對賴清德提出1.25兆國防特別預算，日前二度遭藍白聯手封殺，谷立言接受專訪時強調，「和平與對話必須與嚇阻共存」，他相信台灣各政黨都會為了提高國防預算而團結，當立院進入預算的細部審查階段，他也很期待能回答台灣立法機構朋友們的各項問題。

廣告 廣告

黃國昌今天上午赴北院受訪時說，AIT的說法自己都尊重，但AIT畢竟是美國的單位，中華民國是主權獨立的國家，中華民國有中華民國的政府體制，他相信美國的朋友應該也會尊重台灣、中華民國的民主體制。

黃國昌表示，在台灣、中華民國的民主體制下，行政、立法相互監督制衡，相信這一套民主機制，美國的朋友應該也不陌生。



回到原文

更多鏡報報導

涉貪防火牆恐倒塌！《鏡週刊》爆檢將約談李麗娟 黃國昌嗆：黨檢媒三位一體再進化

學者拱政院「不副署」反制在野修《財劃法》 黃國昌：哪門子的北韓法學？

獨家／居住正義變「居住正億」 黃國昌住北市億元豪宅謎團多