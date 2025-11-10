AIT本周會見鄭麗文？民進黨團曝目的：關注能否履行國防預算占GDP 5%

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立院黨團於黨團由書記長鍾佳濱召開輿情回應記者會（圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨主席鄭麗文上任將滿一周，外傳美國在台協會（AIT）將於下周約鄭麗文會談，盼確認藍營對於國防特別預算的態度及立場。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10日）表示，美國作為民主同盟國非常重要的領導國，對於其他民主同盟國內的主要政黨，都會持續進行溝通與了解，以便掌握各同盟國之間彼此合作。

根據《上報》報導，鄭麗文上任後，美國、中國等國便私下透過各種管道接觸或約見拜會鄭麗文，希望能確認國民黨未來的兩岸路線及國際政策，並建立有效的溝通管道，與「最大在野黨」保持良好關係。其中，AIT處長谷立言原定6日下午邀鄭當面會談，但鄭臨時有私事要務，因而將會面推遲至這周會面，屆時新上任的國際部主任董佳瑜也會陪同。

鍾佳濱表示，美國作為民主同盟國非常重要的領導國，對於其他民主同盟國內的主要政黨，都會持續進行溝通與了解，以便掌握各同盟國之間彼此合作。不僅國民黨，AIT在台官員過去也和國內主要政黨領導人進行會談，這次AIT關注台灣未來國防經費，從院長到閣揆都清楚宣示願意追隨美國總統川普所謂的「民主同盟應共同負擔自己防衛責任」，台灣也承諾在2030年之前達到GDP的5%目標。在此目標下，國會各主要政黨是否能履行，這是美國所關切的，鄭麗文可能會在未來會談中，與美方表達作為國會最大黨，是否支持台灣應該在國防經費上，負擔自己防衛責任。

