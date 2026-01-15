AIT歡迎1.25兆軍購王定宇認「罕見打臉黃國昌」黃國昌反譏：他角色錯亂

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

民眾黨主席黃國昌閃電訪美溝通軍購特別預算與關稅議題，返台後則強調更強烈地反對賴政府所提1.25 兆預算的軍購特別條例。美國在台協會（AIT）昨日則回應表態，對「總統賴清德所提出的1.25兆國防特別預算表示歡迎」，被綠委王定宇解讀為「罕見打臉黃國昌」。對此黃國昌今（15）日表示，AIT說法是符合美國利益，無可厚非，但他是中華民國立委要捍衛中華民國利益，反而王定宇對自己角色認知有些錯亂。

民眾黨立院黨團總召黃國昌回應AIT歡迎1.25兆軍購特別預算議題。（圖／民眾黨團）

黃國昌表示，AIT 不管是用「支持」還是用「歡迎」，他都不會驚訝。今天如果編5兆、10兆的預算，相信他也會表示很歡迎，因為這符合美國的政策跟美國的利益。所以站在美國政府的角度，這無可厚非。

王定宇發文表示，美國肯定台灣編列的8年期1.25兆國防特別預算，這些台灣國防提升的需求就是台美密切合作討論出來的結論，內容除了對美軍購案外，還有包括台美合作研製、在台生產、防空指管系統等許多項目，川普稍早公佈的3300億八項軍購案，裡面有的是編在年度總預算內，根本不是特別預算項目，而且不久的時間內，美方應該會再核准多項重要軍售項目，這些人造謠都造錯項目。

黃國昌今天則強調，他是中華民國的立法委員，不是美國的國會議員。中華民國的立法委員該做的事情就是反映中華民國的國民，也就是台灣人的心聲，捍衛中華民國的利益，捍衛台灣人的利益。黃批評王定宇，對角色的認知有一些錯亂，台灣社會應該都會有公評。



