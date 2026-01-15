AIT歡迎1.25兆軍購 黃國昌：不意外 編2、3兆他們也歡迎

民眾黨主席黃國昌(左)今受訪，回應軍購等時事議題。(記者方賓照攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕民眾黨主席黃國昌昨在訪美返台記者會中表示，1.25兆軍購特別預算中，除3000億元的5項軍購外，「有相當高比例不是軍購」；對此，民進黨立委王定宇嗆，美國在台協會(AIT)打臉表示，「對賴清德所提出的1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」。黃國昌今回應，他對此不會感到驚訝，「如果編列2兆、3兆元預算，相信他們也會表達歡迎」。

黃國昌表示，AIT的說法是該筆特別預算因為符合美國的政策與利益，站在該國政府角度無可厚非。但他是中華民國的立法委員，不是美國國會的議員，該做的事情就是反應中華民國國民心聲、捍衛中華民國利益，捍衛全體台灣人民利益。至於王定宇的角色認知是否有些錯亂，相信台灣社會應該自有公評。

