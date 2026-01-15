AIT此次對黃國昌很火大？許美華指快閃華府作戲不顧美方善意：不是擺明了谷立言講話份量不夠嗎？

前民眾黨主席黃國昌日前率隊快閃美國華府，返台即宣稱會面才知道1.25兆軍購案對美採購部分僅3000億，稱民眾黨將自擬軍購案；美國在台協會（AIT）則表示，循例不評論不公開會談，但強調美國強力支持台灣強化防衛能力及嚇阻力。對此，反紫光奇遊團成員許美華發文表示，此次AIT真的對黃國昌很火大，處長谷立言早於去年向藍白表示願意回答任何軍購問題，還演一齣到華府的戲，「不是擺明了谷立言講話份量不夠嗎？」

「AIT這次真的對黃國昌超不爽！」許美華提到，在黃國昌快閃美國華府，返台記者會噴美國軍售只有3000億元，其他9000億元不清不楚，還指控美國軍火商造謠。



許美華說，昨日下午AIT馬上透過回覆媒體，重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場；AIT還表示，不評論私人會談內容，但美國強力支持台灣強化防衛能力與嚇阻力的努力。



許美華指出，果然AIT檯面上完全不想理黃國昌，發文完全沒提黃國昌的華府行程，小編發文寫了什麼？打擊毒品走私；AIT臉書不只昨天沒寫黃國昌，前天、大前天也沒有，反倒是寫NBA球星見面會、ICRT主播。



許美華表示，AIT這次真的對黃國昌很火大的原因，是AIT處長谷立言在去年大罷免結束後，開始跟藍白在野黨政治人物會面，就已表示願意回答跟軍售有關的任何問題；結果，黃國昌還是演了這齣快閃華府的戲，不是擺明了谷立言講話份量不夠嗎？



許美華也說，黃國昌也不要以為跑一趟華府，對他提升自己的名號有什麼幫助，因為在華府智庫圈，黃國昌早就黑掉了。



許美華提到，前陣子碰到幾位來自華府重量級智庫的美國朋友，講到他們訪台跟黃國昌見面的對話過程；美國朋友說，因為是正式拜會，他們都穿西裝打領帶，但沒想到黃國昌出現時只穿了polo Shirt ，讓現場氣氛一開始就有點尷尬。



許美華直言，Dress code還不是主要問題，讓美國智庫人員驚愕的是，黃國昌面對提問的激烈情緒反應。



許美華說，他們問黃國昌問題，其中一題是，「你覺得傅崐萁是可以合作的對象嗎？」，結果黃國昌當下的反應非常激烈，用力拍桌子還仰頭大笑，說「你們都不瞭解傅崐萁，他是好人，我很喜歡他……。」



許美華表示，美國智庫友人說，他們知道黃國昌的從政過程，所以都不好意思問他太尖銳的問題，例如你為何完全改變政治立場等等；他們覺得提問已經儘量溫和、中性（neutral ），但沒想到黃國昌的反應卻超誇張，當場被嚇到。



對此，許美華說智庫友人很委婉的問她，黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？言下之意是，他精神狀態還好嗎？這些重量級智庫在華府的政治圈非常活躍，而且有極深的人脈和影響力。



許美華表示：「你覺得，這些華府智庫美國人被黃國昌起乩式的反應嚇到後，回去講起他會有好話嗎？」

(圖片來源：三立新聞網、許美華臉書)

