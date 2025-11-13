AIT沒關心沈伯洋？他酸nobody：變美國棄子

▲ AIT處長谷立言拜會國民黨主席鄭麗文，國民黨表示，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文12日主持中常會，中常會結束一個小時後，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）赴國民黨中央黨部拜會。前立委邱毅在臉書發文指出，鄭麗文展現「中國人骨氣」，原本AIT打算約談鄭麗文，但遭婉拒後，谷立言改為親自前往國民黨中央拜會，態度轉為柔軟，這是鄭麗文上任後首次與美方互動的「初回合」，展現強硬姿態，也對黨內親美派形成震撼。

邱毅表示，鄭麗文與谷立言雙方會談約一小時，過程低調、內容保密，但仍有部分消息流出。據傳，美方關切國民黨對台美關係的立場，尤其在2028年國民黨有機會重返執政、目前又是立法院最大黨，加上民眾黨八席，在野陣營穩定過半，美國對其政策走向格外重視。

他指出，美方特別關心國民黨對國防預算的態度。以鄭麗文一貫強硬風格，對總統賴清德提出的9500億國防預算，不可能照單全收，預料將更加嚴格審查。邱毅並說，美國重申希望以和平方式解決台灣問題，維持「不統、不獨、不武」的一貫立場，但他質疑，「川普正在加快窮台腳步，既然窮台，怎麼可能維持現狀？」

此外，民進黨立委沈伯洋遭中國通緝，邱毅提到，美國並未在此次會談中提及沈伯洋的問題，顯示美方已將其視為「棄子」。他強調，這與自己先前的判斷一致，認為在川普眼中，沈伯洋根本就是「nobody」。

