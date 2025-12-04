AIT特地曬合照致謝 朱立倫：台美關係是台灣安全重要基石

AIT處長谷立言與國民黨前主席朱立倫會晤。 圖：翻攝自AIT臉書

[Newtalk新聞] 總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算後，雖引發在野疑慮，但國民黨前主席朱立倫日前則公開喊話，共同支持這項特別預算後。美國在台協會（AIT）公開AIT處長谷立言與朱立倫這週會晤的照片，對朱立倫表達感謝。朱立倫今（4日）則回應強調，未來他們仍會持續與AIT及美方各界友人保持友好交流，期待台美邦誼走得更穩固、更順暢。

就在野黨要求，總統賴清德應到立法院進行國情報告，並採取「即問即答」方式，再次引發朝野爭執。朱立倫日前受訪回應，總統是負責國家大政，尤其是國防、外交、兩岸的重大決策。這次有這麼重大的一個特別預算，如果總統能夠向全民說明，這是一個很好的機會，至於方式，當然要符合憲法相關的規定，他相信，總統只要願意來立法院說明，立委應該要尊重總統的一個方式，讓總統能夠做再次說明，減少民眾疑慮，能夠讓大家共同支持這項特別預算，這對國家才是有幫助的。

廣告 廣告

AT則在臉書公開合照表示，AIT處長谷立言這週與朱立倫會晤，並感謝朱立倫在過去4年擔任黨主席期間展現的領導、友誼與貢獻。朱立倫任內強化美台合作，並推動雙方的共同目標。他們期待持續與台灣各政黨領袖攜手合作，深化堅若磐石的美台關係。

朱立倫也回應，非常感謝老朋友AIT谷立言多年以來對台灣、對國民黨的支持，也感謝這幾年來許多真誠且深入的政策及台美關係交流，台美關係是台灣安全與繁榮的重要基石。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

10位涉詐台人以小三通遣返金門 陸委會：比較慢通知我方

朱立倫喊支持國防預算 AIT秀會面照：強化美台合作、推動共同目標