AIT特展首站選新北！青職基地揭幕「美國250年」

為持續深化與美國在台協會（AIT）的合作關係，新北市青年局今（9）日，除率先與AIT合作提供各種豐富的外交英語課程，AIT更將新北市青職基地選為美國建國250年特展「從1776到明天，致敬過去，啟迪未來巡迴展」的全台首站，展覽即日起展出至12月29日。

青年局自民國113年起與AIT展開合作，開辦「青年英語學習社」，今（114）年3月於新北市青職基地成立「新北美國資料專區」，提供豐富的美國文化、社會、歷史等書籍，並開辦美國留學指南、AI插畫創作、美國旅遊等多元講座與主題課程。此外，青年局率先全國與AIT合作辦理「外交事務工作坊」，讓參與學員以全英語模式模擬外交談判情境，並由AIT官員分享第一線外交經驗。

青年局長邱兆梅表示，青年局致力於鼓勵年輕人關心公共議題、接軌國際社會，因此特別感謝AIT透過「新北美國資料專區」在新北市打造「美國250」系列展覽，不只讓新北年輕人更加瞭解美國文化，也為青年公民展示民主政治的重要歷程。

本次AIT為迎接美國建國250週年，特別將巡迴展首站選在擁有眾多青年人口的新北市辦理。展覽內容包含許多互動體驗，如：美國英雄心理測驗、由AI生成美國國歌星條旗樂譜構成的「華盛頓聲音肖像」展示、各州歷史與特色的「閃耀50星地圖」等，另有互動的展品設計，讓民眾可更認識美國歷史及該國民族文化的發展歷程。

