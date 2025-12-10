AIT發簽證將審查社群 青鳥狂喊「處理疑美言論」引爭議

美國在台協會今宣布，15日起申請幾簽證者，須將社群媒體帳戶調整為「公開」，以便安全審查。（本報系資料照）

美國在台協會（AIT）10日在臉書宣布，12月15日起，包括H1-B、H-4、F、M、J簽證，申請人必須把社群媒體帳號隱私設定調整為「公開」，以便進行必要審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。竟有不少挺綠網友喊「疑美的言論應該要處理」，引發爭論。

今年6月，AIT宣布恢復受理學生簽證，申請人必須把社群媒體帳號的隱私改成公開，以利審查程序。美國國務院於本(12)月上旬宣布，H-1B及H-4簽證申請人，12月15日起正式納入「線上數位審查」。

外界解讀指出，如果申請人的隱私設定為「私人」或「有限」，可能會被認為該名申請人「可信度不足」，會有來自發證單位的進一步詢問，甚至可能拒發簽證。還有律師認為，在某些情況下，社群帳號完全沒有線上足跡，也可能被負面解讀。

AIT發文下留言區引發熱議，甚至有不少疑似挺綠青鳥支持審查行為：「那些每天疑美的白藍草，應該要處理」、「希望LINE對話也有審查，一堆群組裡仇美疑美的言論，都在那邊轉來轉去」、「已有美國籍又疑美的那些人呢」、「台灣人有不少反美的，AIT也務必要好好嚴審」、「自由民主法治福利是留給懂得珍視自由民主法治的人」、「要追溯過去歷史發文，要不然等到要申請時，直接刪文清空怎麼審查？」

但也有人有不同解讀「很好奇這個機制要怎麼正確審核」、「說要審查LINE對話的人，知道自己在說什麼嗎？比極權國家還誇張了」、「如果不拿著當事人手機檢查，他們還是可以在全面設為公開之後，將某幾篇爭議文章設為本人閱讀，等到審查通過又會恢復閱讀權限」。

