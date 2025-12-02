AIT私問支持軍購？黃國昌爆內幕 拋5字回應

▲民眾黨主席黃國昌自爆，AIT在1個月前曾私下問他是否支持軍購特別預算？（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前拋出高達1.25兆元的國防特別預算，立即在政壇掀起熱議。而民眾黨主席黃國昌昨（1）日爆料指出，大約1個月前，美國在台協會（AIT）曾赴立法院黨團與他會面，直接詢問民眾黨是否支持軍購特別預算？黃國昌則當場回應「沒辦法回答」，原因是連金額、品項都完全不清楚，此時表態無論支持或反對都屬「不負責任」。

黃國昌在昨晚的直播中提到，賴清德近日在《華盛頓郵報》投書宣布軍購特別預算達1.25兆元，而過去數月間，不少管道與媒體皆盛傳，預算大約落在9000億左右，未料正式公布卻比外界預期更高。他質疑，這麼重大、攸關全國的政策，竟然是透過美國媒體得知，而不是國會或在野黨最先知道。

黃國昌透露，當時與AIT會面時，自己身為立委、也是在野黨主席，卻對政府的討論內容完全一無所悉，所有資訊都只能從媒體片段得知，甚至懷疑政府是否在「試水溫」。而真正獲得官方確定消息的時間點，竟是看到賴清德投書《華盛頓郵報》的那一刻，讓他感到「心裡很不是滋味」。

黃國昌重申，民眾黨絕對支持強化台灣自我防衛能力，但不能以此為名，當作掏空台灣民主的藉口，甚至更忽視了國會監督，繞過民意程序。他也批評，過去8年台灣編列大量軍購經費，許多裝備到現在依然沒有交付，且屢屢延宕。

