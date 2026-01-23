AIT稱自由不是免費 吳志中：台灣的國防武力不能落後

AIT谷立言昨日稱「自由不是免費」，外交部政務次長吳志中今回應強調，台灣的國防武力不能落後！（本報系資料照）

AIT處長谷立言昨日表示，「自由不是免費」，美國能幫助朋友的程度，取決於他們願意為幫助自己付出多少努力。外交部吳志中次長今（23）日則受訪回應，目前國防軍力的增加是整個自由世界的趨勢，「台灣的國防武力不能落後」於這些友盟國家。

有關谷立言的言論，外交部政務次長今日在立院表示，從近代史來看，尤其是20世紀二戰以來，若當初沒有盟軍努力參與二戰並取得勝利，今天的國際秩序將會完全不同。

他指出，目前國防軍力的增加是整個自由世界的趨勢，地緣政治與國際秩序都在重組。以歐洲為例，各國基本都朝著國防經費佔GDP 5％的目標前進，目前雖僅有波蘭達成，但德國、法國也都在朝此方向努力。亞洲地區更不用說，日本已將國防預算從過去的1％提升至2％，韓國甚至討論到建造核武潛艦的可能性。

他強調，「台灣的國防武力不能落後」於這些國家，特別是台灣身處中國強大威脅之下，所以增加軍事力量來「嚇阻」中國侵略，是非常重要的一件事。

