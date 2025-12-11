AIT突丟2則重量級消息！許美華：國際盟友愈來愈不演了！台灣人撐住！

AIT引述「2025年美澳部長級會議（AUSMIN）聯合聲明」，美、台、澳、日、紐五方合作，打造通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」，強化網路韌性。 圖：取自美國在台協會 AIT臉書

[Newtalk新聞] 美國在台協會（AIT）表示，15日起申請美國H1-B等簽證，社群帳號需設為公開；另，AIT發布美澳部長級會議（AUSMIN）聯合聲明，點名肯定台灣與美、澳、日、紐五方合作，順利推動吐瓦魯「瓦卡海底電纜」完工，強化印太網路韌性。對此，科技專家許美華直言，國際盟友愈來愈不演了，來自美日聯盟領軍的助力愈來愈強大，台灣人撐住！

美國在台協會10日在臉書宣布，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。

此外，AIT引述「2025年美澳部長級會議（AUSMIN）聯合聲明」表示，美國與澳洲致力尋求更多合作機會，以推動印太地區可信任的資訊與通訊科技發展，並對通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」（Vaka Submarine Cable）順利完工表示肯定。這項總額 5,600 萬美元的計畫由美國與澳洲共同出資，並與台灣、紐西蘭及日本共同推動。

對此，許美華發文直言，AIT真的很猛，一天丟出兩項重量級消息，有關通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」，這是台灣首度參與美、日、澳、紐等國共同規劃的太平洋地區海底電纜鋪設計畫，鋪建連接我國友邦，位於南太平洋的吐瓦魯國的第一條海底網路電纜。

她分析，台灣加入此聯盟，很像烏克蘭想加入北約的概念，烏克蘭只要加入北約，俄羅斯攻擊烏克蘭就是攻擊北約。之後，誰敢挖斷這條電纜，就是直接得罪「美、台、澳、日、紐」五眼聯盟的5個國家。「中國權宜船再不長眼亂挖台灣的海底電纜，最好小心一點，不要捅到馬蜂窩」。

「台灣正在面對最好跟最壞的時代」，許美華指出，台灣政局從來沒有如此凶險，但國際盟友則是前所未有的持續力挺台灣，「國際盟友愈來愈不演了，來自美日聯盟領軍的助力愈來愈強大，台灣人撐住！」

