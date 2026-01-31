AIT突喊停止社群更新引發陰謀論 「最後連發3文」原因曝光





美國在台協會（AIT）今天（31日）於臉書宣布，因撥款問題尚未解決，在全面恢復運作前將暫停社群平台的定期更新，僅發布緊急安全相關資訊，但領務服務仍盡力維持。消息曝光後引發外界關注與熱議，不少網友將此舉與美國對台政策、國內預算攻防連結解讀。巧合的是，AIT稍早才密集發布處長谷立言受訪內容，強調台灣強化國防產業、供應鏈合作與整體韌性的重要性，更讓這波「暫停更新」增添政治與政策層面的想像空間。

AIT今天下午在臉書說明，受制於相關經費撥款尚未到位，在整體運作尚未完全回到正軌前，官方社群帳號將暫時停止固定更新，後續僅針對緊急安全事項發布必要訊息。AIT同時強調，台北辦事處與高雄分處，以及美國境內外各領事單位，仍會在條件允許下持續辦理已預約的護照、簽證等領務服務，力求將對民眾造成的影響降到最低。

今天上午，AIT也一連發布3則處長谷立言接受《天下雜誌》專訪的重點摘錄，內容聚焦台灣投資自身國防工業基礎的重要性。谷立言指出，相關作為至少帶來三大好處。第一，有助於提升台灣軍方可取得的防衛系統，愈多在地生產，就愈能有效運用軍力；第二，可強化衝突發生時的韌性，台灣不像烏克蘭擁有陸上邊界可即時接收補給，危機期間取得關鍵彈藥或無人機將更具挑戰；第三，台灣也能藉此回應全球對防衛物資日益增加的需求。

此外，谷立言也談到關稅相關議題，指出無論對美國或台灣而言，「共同目標都是協助整條供應鏈中的中小企業，能在台積電、鴻海等『錨點投資』的帶動下，進一步擴大布局。」他深信台美之間的關稅安排、投資協議以及各項合作，將有助於台灣中小企業以美國作為平台向外發展，逐步成為名副其實的國際型企業。

谷立言進一步指出，他特別重視與台灣在「韌性」面向上的合作，並認為目前已在五大關鍵領域看見具體進展，包括中央部會與政府機關、地方政府、公民社會、關鍵基礎設施的提供者（如能源與電信體系），以及軍方與軍民合作關係，

AIT宣布暫停定期更新社群貼文後，消息迅速在網路上發酵，留言區出現大量討論與揣測。有網友情緒激動直言「乾脆請美國收回藍白立委和他們家人的簽證」，也有人回頭解讀先前連續發文的動作，認為「那可能已是最後一波更新」，甚至猜測是否一次把未來內容「預先發完」。同時，也有不少網友將焦點轉向國內政治，諷刺表示「藍白再擋預算下去，連AIT都快撐不住了」，還有人調侃「找台派抖內或許比較實際」。（責任編輯：殷偵維）

