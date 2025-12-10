AIT突宣布申請「這些簽證」須公開社群 她曝背後原因：懂的就懂

AIT要求12月15日起申請H1-B等5種簽證者，社群媒體帳號隱私必須設為「公開」。資料照，廖瑞祥攝



美國在台協會（AIT）今（12/10）提醒，12月15日起所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查；為何AIT為何做此提醒？反紫光奇遊團成員許美華分析，「懂的就懂」，整天疑美論、反美親中、反日親俄的台灣人，未來可能被美國拒絕入境。

AIT在臉書宣布，12 月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。

AIT提到的簽證代號是指什麼？許美華解釋，「H1-B」為專業及特殊技術工作者，可允許美國雇主聘用具備理論或技術專業知識的外國專業人士到美國工作，如IT、工程、醫療、金融等領域；需由美國雇主擔保，有年度名額限制，通常最長可獲簽三年，可延期至六年。

「H-4」為H-1B簽證持有人的配偶及未滿21歲的未婚子女可申請，可合法入境和居住在美國，符合特定條件者，可申請工作許可；「F簽證」為學生簽證，專門給赴美國認可的學院、大學或語言學校就讀學位課程或進行語言學習的學生，另外還有F-1及F-2等子簽證。

另外，「M簽證」則是職業學生簽證，持有者可在美國的非學術性或職業性學習機構進行職業訓練或學習；「J簽證」為交流訪問學者簽證，可參與美國國務院批准的學術、文化或專業交流項目，如研究、教學、短期培訓，通常要求在完成後返回母國服務兩年時間，但有例外。

許美華說，她詢問AI才知，上述簽證都是非移民簽證，主要用於短期專業工作、留學與文化交流。因此，她認為「美國老大哥出手了，這只是小小的第一步，之後美國還可以對反美疑美親中親俄仔做很多反制，大家可以先自行模擬」，那些常在社群媒體發表美國人看了會不爽的高論仔，如果還想去美國，或是在美國還有資產，自己想清楚、看著辦。

