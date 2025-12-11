AIT突炸「2震撼彈」點名台灣！專家揭超鬼細節：愈來愈不演了

政治中心／綜合報導



美國在台協會（AIT）於昨（10日）宣布申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須把社群帳號隱私設定為「公開」方便必要審查，除此之外，更公開肯定美、台、澳、日、紐五方合作強化網路韌性，並點名「瓦卡海底電纜」完工成果，對此半導體專家許美華就發文分析AIT公開此2項重量級消息背後「暗潮湧動」，表示：「國際盟友愈來愈不演了，來自美日聯盟領軍的助力愈來愈強大，台灣人撐住！」。





專家許美華於臉書發文分析AIT近期動作頻頻，感嘆「AIT真的很猛，一天丟出兩條重量級消息！」，他解釋一個是台灣人再來簽美國簽證要看社群網路發文；另一個就是肯定美、台、澳、日、紐五方合作強化網路韌性，共同打造通往吐瓦魯的「瓦卡海底電纜」（Vaka Submarine Cable）的計畫。

許美華解釋這是台灣首度參與美、日、澳、紐等國共同規劃的太平洋地區海底電纜鋪設計畫，鋪建連接我國友邦，位於南太平洋的吐瓦魯國的第一條海底網路電纜，他認為台灣加入此聯盟，就像烏克蘭想要加入北約的概念，「烏克蘭只要加入北約，俄羅斯攻擊烏克蘭就是攻擊北約」，讓許美華分析在未來，「誰敢挖斷這條電纜，就是直接得罪『美、台、澳、日、紐』五眼聯盟的五個國家。」，讓他點名中國漁船如果再繼續「不長眼」亂挖台灣海底電纜，就有可能「捅到馬蜂窩」。

許美華看到AIT的2則發文，感嘆「台灣真的正在面對最好跟最壞的時代」，他認為目前國內政局從來沒有如此凶險，但國際盟友卻是前所未有的持續力挺台灣，觀察目前國際情勢，他喊話：「國際盟友愈來愈不演了，來自美日聯盟領軍的助力愈來愈強大，台灣人撐住！」。





