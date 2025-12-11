AIT簽證新規審查社群 青鳥竟嗆「檢舉赴美小草工程師」

AIT宣布簽證將審查社群的新規定，竟引發網路青鳥獵巫疑美論者。美國在台協會外觀。（本報資料照片）

美國在台協會（AIT）10日宣布15日起，特定簽證申請人必須把社群媒體帳號隱私設公開，以便進行必要審查，確認其入境美國資格。沒想到不少挺綠網友竟喊「疑美的言論應該要處理」，甚至Threads有離譜青鳥發起「檢舉赴美小草工程師」串連，引發理性脆友側目。

今年6月，AIT宣布恢復受理學生簽證，申請人必須把社群媒體帳號的隱私改成公開，以利審查程序。美國國務院於本(12)月上旬宣布，包括H1-B、H-4、F、M、J簽證申請人，12月15日起正式納入「線上數位審查」。AIT發文下留言區引發熱議，甚至有不少疑似挺綠青鳥支持審查行為：「那些每天疑美的白藍草，應該要處理」、「希望LINE對話也有審查，一堆群組裡仇美疑美的言論，都在那邊轉來轉去」。

Threads甚至出現不少脫序青鳥熱議「一堆小草工程師開始在刪自己FB的貼文了，大家不要客氣，截圖檢舉起來」、「小草工程師要去美國出差開始刪文了，身體很誠實。你以為開小號AIT查不到？大家歡迎檢舉那些小草工程師」、「竹科工程師小草，會連外派美國的機會都失去，等於工作簽證轉綠卡的機會泡湯了，當然恐慌」、「又是那個替我打工的台積草喔？叫他好好工作替我賺錢吧！」

也有脆友發出不同聲音「在科技業，我身邊既有小草，也有青鳥同事。職場專業和政治立場本來就兩回事，沒必要投射優越感」、「他們外派的簽證種類就不在美國要求公開社群媒體帳號的清單，拜託不要亂高潮跟著起舞」、「我公司認識的草也是正常人，我沒有什麼特別排斥這些人或怎樣，就大家想法不同而已」、「小草在辯論時總是用邏輯和證據說服別人，青鳥辯論時總是用情感和價值觀打動別人」。

