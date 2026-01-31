AIT粉專突宣布因撥款問題暫停定期更新 網友竟歪樓怪藍白

美國在台協會（AIT）日前曾因美國中央政府關門問題而停社群更新44天，31日AIT突然又在社群臉書宣布，因撥款問題未決，在辦公全面恢復之前將不會定期更新。網友紛紛留言，竟有網友歪樓怪藍白。有網友看不下去表示，「AIT以下聲明應該是指美國參議員或眾議院尚未完全解決川普政府提出來的預算案，而不是台灣藍白政黨在立法院持續杯葛民進黨的預算案」。

AIT 31日中午在臉書發文稱，由於撥款問題未決，該社群帳號在辦公全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊。更表示，在辦公全面恢復之前，該帳號除發布緊急安全資訊外，將不再更新。

廣告 廣告

针對此貼文，有部分網友竟歪樓表示，「原來AIT運作的資金是台灣政府給的」、「拜託請處理一下藍白」、「藍白繼續擋預算，連AIT都不能運作了啦」。

有網友看不下去解釋說，「笑死什麼弱智現場」、「這是美國方面的撥款⋯」、「AIT以下聲明應該是指美國參議員或眾議院尚未完全解決川普政府提出來的預算案，而不是台灣藍白政黨在立法院持續杯葛民進黨的預算案」、「先前的臨時撥款法案於2026 年1月30日午夜到期。新的撥款法案在參議院雖已過關，但眾議院目前休會，預計要到2月2日（週一）才會開會表決。這意味著在週一眾議院通過且總統簽署前，資金處於斷絕狀態」。

【看原文連結】