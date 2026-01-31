AIT緊急宣布社群全面停更！ 原因曝光

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

美國在台協會（AIT）31日上午才在社群平台連續發文，分享谷立言處長接受媒體專訪內容，強調希望能繼續加強台美合作韌性，未料稍後卻突然宣布，由於美國政府撥款問題尚未解決，因此AIT社群帳號將再次暫停更新。

美國在台協會（AIT）31日宣布社群全面停更。（圖／翻攝Google maps）

AIT在31日上午發出多則多貼文，分享谷立言在接受雜誌媒體專訪時說的話，他表示特別希望加強與台灣合作韌性，包含中央部會與機關、地方政府、公民社會、關鍵基礎設施提供者（包括能源與電信），以及軍方與軍民關係，看到許多進展。

廣告 廣告

未料，AIT同日再度發文指出，由於撥款問題未決，在辦公全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊。AIT說明，在撥款問題未決期間，美國在台協會（台北辦事處及高雄分處）以及美國海外及國內領事單位，仍會盡可能繼續提供已預約的護照及簽證服務。「在辦公全面恢復之前，本帳號除發布緊急安全資訊外將不再更新。」

美國國會預算雖然在週五（30日）晚間壓線通過一項方案，但因聯邦眾議院目前仍在休會中，直到週一（2日）復會後才能完成後續審理及簽署程序，導致法案無法即刻生效，使美國政府在這個週末出現短暫的「技術性關門」。

更多FTNN新聞網報導

​黃仁勳才剛辦完「兆元宴」！愛店「磚窯」餐廳凌晨傳火警 疑因員工1疏失所致

霍諾德攀登101成功！AIT祝賀：讓世界看見台北

AIT谷立言喊自由不是免費 黃國昌：花錢沒拿到武器怎麼提升國防戰力？

