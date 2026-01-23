AIT罕見打臉後再喊「自由不是免費」張育萌：黃國昌絕對得罪美國了！

張育萌指出，這禮拜，美國從參眾議院到 AIT 陸續出招，完全沒在客氣，谷立言直接講大白話，賴政府提出的 1.25 兆特別預算至關重要」，又說「自由不是免費的」，黃國昌絕對得罪美國了。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌閃電訪美返台後表示，1.25兆的國防特別預算，對美軍購僅有3000億元，他反對的決心只有更強烈，將自提版本，遭美國在台協會（AIT）打臉，強調支持總統賴清德所提國防預算，AIT處長谷立言22日指出，「自由不是免費」（Freedom is not free），美國只能在盟友自助的前提下幫助。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，黃國昌絕對得罪美國了。

張育萌22日深夜發文提及，AIT直接揭露，美國軍工大廠諾格（Northrop Grumman）已在台灣設立中口徑彈藥試驗場，目的很清楚，要讓台灣越來越「自主」，以後台灣可以用國際標準測試彈藥，完成技術移轉和專家培訓後，台灣就可以自行製造和研發。」

廣告 廣告

另，美國研發作戰人工智慧技術的 Shield AI 公司，去年起跟台灣的漢翔公司合作，AIT 處長谷立言證實，Shield AI 公司採購千萬美元的台灣零組件。此外，美國很罕見為台灣的「抗敵意識」背書，谷立言公開表態，「台灣人願意保衛家園的比例，比起 2022 年戰爭爆發前的烏克蘭還要高。」

在美國國內部分，張育萌指出，美國參議院通過「豪豬法案」，把台灣納入武器出口「較短認證」的名單。美國原本規定，軍售需要「30 天」知會國會的時間。在「豪豬法案」通過後，對台灣開特例綠燈，「知會國會」等待期縮短成 15 天。眾議院提出的版本更躍進，直接把台灣定義成「北約 」國家，身兼眾議院軍委會副主席的 Rob Wittman 議員，22日親自發新聞稿公布。

張育萌表示，眾議院撥款委員會20日公布，撥款 10 億美元給國防安全合作署，用在「台灣安全合作倡議」，用在給台灣提供新購國防裝備和軍事訓練，可以用到明年9月底。同時另外撥1.5億美元，用來提供台灣的國防物資。

「美國絕對不是省油的燈，從參眾議院到 AIT，都在跟台灣建立『準同盟關係』」，張育萌直言，這禮拜，美國從參眾議院到 AIT 陸續出招，完全沒在客氣，黃國昌和藍白要不要猜猜看，美國這禮拜大張旗鼓，每天都「切香腸」公布對台灣的好消息，是想對誰喊話？除了中國之外，就是叫台灣的在野黨不要再說一套做一套了，藍白喊要監督，結果連續8次狂擋國防特別條例。

張育萌說，黃國昌千里迢迢跑了一趟美國，說要自提版本，結果下週都要辭職了，現在除了把機密軍購文件偷拿出委員會外，至今提案版本連個鬼影都沒看到，谷立言直接講大白話了，「賴政府提出的 1.25 兆特別預算至關重要」，又說「自由不是免費的，美國只在盟友自助的前提下提供協助」，「用膝蓋想都知道這句話在對誰說。黃國昌和藍白還在裝聾作啞」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台男滯留阿布達比55天終返台 她還原營救過程：關鍵人物是劉建國

陳佩琪貼搜索票洩個資 石明謹轟低劣！這是內部文件！她問：哪來通天本領取得？