AIT罕見打臉！周玉蔻：美方終於了解黃國昌多不值得信賴

民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。對此，資深媒體人周玉蔻也直言，美方終於了解到黃國昌和他的民眾黨是多麼不值得信賴了。

周玉蔻昨日先是發文，真相大白，黃國昌他們包含柯文哲對1.25兆軍購案是要屈服了，然後找個去美國訪問的下台階，為自己洗門風；隨後也提到，黃國昌從美國返台後的記者會扯來扯去，甚至根據她的了解，黃國昌等人違反保密默契誇誇其談的行徑，讓美方人士十分傻眼。

周玉蔻笑喊，美方終於了解到黃國昌和他的民眾黨是多麼不值得信賴、不值得交往了，不過有溝通總比沒有好，目的達成比較重要。

據了解，黃國昌稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3千多億，遭AIT出面打臉，發言人表示，如同美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）去年11月26日於美國在台協會的社群平台的貼文所指出，「美國在台協會對總統賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」，並於該則貼文強調，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

