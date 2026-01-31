AIT臉書帳號暫停定期更新！原因曝光 停更前「連發3篇挺台文」留言掀論戰

美國在台協會（AIT）宣布臉書帳號將暫時停止定期更新。（本刊資料照）

因美國聯邦政府短暫關門，導致撥款問題未決，美國在台協會（AIT）今（31日）下午宣布將暫時停止定期更新，僅會發布緊急安全資訊。

AIT下午在臉書發文，表示由於撥款問題未決，該社群帳號在辦公全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊，期間美國在台協會（台北辦事處及高雄分處）以及美國海外及國內領事單位，仍會盡可能繼續提供已預約的護照及簽證服務。

而上午AIT連續刊登3篇處長谷立言接受《天下雜誌》專訪的精華內容，其一為強調台灣投資自身的國防工業基礎重要性好處多多，包含第提升台灣軍方可取得的防衛系統，台灣愈能在本地生產，就愈能有效運用其軍力；第二，提升衝突時的韌性。台灣不像烏克蘭有陸上邊界可接收補給，危機期間要補給關鍵彈藥或無人機會更具挑戰。第三，能對全球防衛物資需求做出貢獻。

此外，谷立言也針對關稅議題指出，對美或對台來說，「目標都是協助整條供應鏈中的中小企業，在台積電、鴻海等『錨點投資』周邊，擴大足跡。我也真的認為我們的關稅協議、投資協議以及雙方合作，能為台灣中小企業以美國為平台擴大佈局，成為貨真價實的國際公司。」

谷立言強調，「我特別強調希望與台灣合作韌性。我認為我們已經在五個關鍵部門，包含中央部會與機關、地方政府、公民社會、關鍵基礎設施提供者（包括能源與電信），以及軍方與軍民關係，看到許多進展。」

隨著AIT發出暫停定期更新貼文，網友紛紛留言「請美國收回藍白立委及他們家人在美國的簽證」「原來連續更新是最後的波紋嗎」「所以之前的連po是一口氣把之後的po文一次出清嗎」「藍白還是沒有在鳥的，不考慮直接出手修理掉他們嗎」；不過也有網友留言回酸「藍白繼續擋預算 連AIT 都不能運作了啦」「找台派抖內沒問題的啦！」

