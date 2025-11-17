AIT臉書曬拜會鄭麗文合照 網卻一面倒苦勸：不能信...

即時中心／綜合報導

美國總統川普簽署撥款法案後，美國在台協會（AIT）在13日宣布恢復正常運作，陸續在臉書粉專貼出先前協會參與的各項活動；昨（16）日下午AIT再發文，貼出上週三（12日）前往國民黨中央黨部拜會新任黨主席鄭麗文的合照，處長谷立言重申美國對維護區域和平的堅定承諾，並強調應以和平、無脅迫的方式處理兩岸分歧。不過網友留言卻一面倒，紛紛表示「國民黨不能信」、「小心匪諜！」

國民黨在12日會面當天便發布新聞稿，表示鄭麗文在國民黨中央黨部接見谷立言一行，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見。不過美國在台協會直到川普簽署撥款法案後恢復正常運作，才在昨日於臉書貼出拜會合照。

AIT的臉書貼文指出，雙方會面討論台海和平穩定相關議題，谷立言在會中重申美國對維護區域和平的堅定承諾，並強調應以和平、無脅迫的方式處理兩岸分歧。AIT在聲明中也表示，會面雙方均強調，對話是面對相關挑戰的關鍵，並強調應避免任何單方面改變現狀的行為。

不過網友留言卻一面倒，紛紛表示「國民黨的承諾不能相信」、「不相信國民黨」、「國民黨不能信」、「我是台灣人，我不相信國民黨！」更有人質疑「確定她聽得懂？」、「沒有感覺是對牛彈琴嗎？」

甚至還有網友強調，「小心共匪就在你身邊」、「小心匪諜！」、「美國方面看來已經給足面子，國民黨自己皮繃緊一點吧」；也有網友注意到合照的正後方是國父遺像及國旗，「背景是孫中山跟6面國旗」、「孫文在背後盯著」

