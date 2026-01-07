AIT臉書貼谷立言與蔣萬安合照 引發聯想

美國在台協會（AIT）今（7）日在臉書發文，提到AIT處長谷立言於5日和台北市長蔣萬安會面，雙方就加強美台在安全、商業及人際交流等方面的合作進行討論。

AIT在臉書表示，美國在台協會處長谷立言於1月5日會晤台北市長蔣萬安，討論如何加強美台在安全、商業及人際交流等方面的合作。此次會談也包括了將來的城市活動合作機會，並重申雙方對未來一年共同優先事項與深化夥伴關係的承諾。

由於日前在立法院，國民黨團和民眾黨團第6度擋下總統賴清德提出的1.25兆國防特別預算，此時AIT在臉書PO出谷立言和蔣萬安會面的合照，引發各界諸多聯想。

