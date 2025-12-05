AIT與賴清德、蕭美琴年末餐敘 谷立言：美對台承諾堅若磐石

才宣布八年1.25兆國防特別預算，美國在台協會（AIT）今（5）日傍晚在臉書發文，放上總統賴清德、副總統蕭美琴共同來訪的年末餐敘畫面，台美高層罕見齊聚一堂，討論深化台美合作。AIT處長谷立言也強調，美國對台承諾堅若磐石。不過，會中並沒有見到外交部長林佳龍身影。

谷立言表示，他很榮幸近日與賴清德、蕭美琴、潘孟安秘書長及吳釗燮秘書長共進年末餐敘，並討論深化美台合作的眾多努力事項。展望2026年與未來，美國與台灣將持續攜手前行，無論在經貿、創新或安全等領域，共同打造一個更強大、更安全、更繁榮的世界。「美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。」

隨後賴總統也轉發AIT貼文，喊話台灣將持續與美國並肩同行，且這一年台美在許多關鍵領域取得實質進展，2026年將是承先啟後的一年。

AIT與總統賴清德、副總統蕭美琴等人進行年末餐敘。圖／翻攝自Facebook@AIT.Social.Media

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

